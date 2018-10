Nu vil København kræve lydsluser på byens barer

På mandag skal Københavns Kommunes folkevalgte prøve at hjælpe de borgere, der er ramt af følgerne af byens lempelige kurs over for restaurationsbranchen. Bystyret har de seneste mange år tilladt en kraftig vækst i mængden af værtshuse, diskoteker og barer - og det kan høres i de ramte bydele.

Nu skal borgerrepræsentanterne i teknik- og miljøudvalget mandag tage stilling til en ny forskrift, der skal dæmme op for problemerne. Den stiller blandt andet krav om etablering af lydsluser, der skal hindre, at bulderet fra et diskoteksanlæg ryger ud til naboerne, når gæster går ind og ud fra etablissementet.

Samtidig vil planen betyde, at der fremover stilles krav om regulering og plombering af alle anlæg - også mobile anlæg - så de ikke kan spille højere end tilladt.

Beboer: Problemet er for mange bevillinger

Om det kommer til at hjælpe, tvivler Søren Rud på. Han er en af de beboere i Indre By, der offentligt har kritiseret støjen fra nattelivet.

Hovedproblemet er, at der er for mange bevillinger i Indre By. Man prøver at lave lappeløsninger. Søren Rud

»Politikerne prøver at vise deres gode vilje ved at lave nye tiltag, men vi oplever næsten hver gang, at hovedproblemet ikke bliver angrebet. Hovedproblemet er, at der er for mange bevillinger i Indre By. Man prøver at lave lappeløsninger«, forklarer Rud, der bor i kvarteret omkring Sankt Peders Stræde.

Her har bystyret tilladt alkoholsalg og -udskænkning i 70 af de 200 ejendomme i det historiske kvarter.

Han tvivler på, at lydsluser ved indgangene løser problemerne: »Mange barer har allerede sluser og dørmænd. Vi kan se, at det i praksis ikke virker«.

Søren Rud efterlyser blandt andet en ændring af bevillingspolitikken, så natbevillinger ikke længere automatisk følger med, når en restauration skifter ejer.

»Det er ikke noget, der ændrer situationen fra den ene dag til den anden, må vi erkende. Men sker det ikke, får vi aldrig færre barer. Og så bliver det aldrig bedre«.

Borgmester: Vi prøver at finde balancen

Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager (EL) håber, at de krav, der indføres med den foreslåede restaurationsplan, vil hjælpe: »Københavnerne har længe klaget over det stigende problem med støjgener og fest i gaden. Nu handler vi. Vi skal finde en balance i byen«, mener hun.

Sagen har været sendt i høring blandt borgerne.

At dømme efter svarene er der stort behov for at gribe ind over for det problem, der har udviklet sig siden kommunens lempelser af kravene til restaurationer. Den har siden midten af 2000’erne har ført til, at adskillige larmende diskoteker blev tilladt i beboelsesejendomme og -områder.



BEVILLINGSLOVEN Udskænkningssteder får tilladelse til alkoholservering på en række betingelser: Bevillingsmyndigheden skal ved afgørelsen af, om alkoholbevilling vil kunne gives, iagttage samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige, ordensmæssige og dermed sammenhængende hensyn.

og dermed sammenhængende hensyn. Der kan anlægges byplanmæssige betragtninger, således at der kan vises tilbageholdenhed med at give tilladelse til nyoprettede restaurationsvirksomheder i egentlige boligkvarterer .

. Der kan lægges vægt på, om der som følge af en for stærk lokal koncentration af restaurationsvirksomhed kan frygtes uforsvarlig drift eller andre ædrueligheds- eller ordensmæssige problemer. Kilde: Lov om restaurationsvirksomhed Hvor mange bevillinger er der så i København? Det kan du se på dette interaktive kort. Vis mere

Beboere har advaret om, at den nye restaurationsplan ikke gør noget ved den råben og skrigen, der får lov at præge områderne lige uden for barernes indgange, og at sanktionerne mod dem, der overtræder reglerne, er utilstrækkelige. Problemet er, konkluderer Københavns Kommune, at der er utilstrækkelige muligheder for at fratage restauratører bevillingerne.

Restauratører frygter kostbare krav

Restaurationsbranchen har taget afstand fra kravene om støjdæmpende lydsluser. De er alt for dyre og for indgribende, mener de.

En advokat for to af de virksomheder, der ejer adskillige restaurationer i blandt andet Københavns Indre By, advarer om, at kommunen efter hans vurdering ikke kan stille et generelt krav om etablering af støjsluser. Der skal tages stilling fra sag til sag. Og indføres kravet, så kan det ikke gælde de restaurationer, der allerede er indrettet efter de gældende forskrifter, tilføjer han.