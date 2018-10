Mens politikerne taler om trafiksikkerhed, blev Gitte kørt ned på cykelstien En alt for smal cykelsti og en modkørende udlænding førte til et sammenstød for Gitte Tilling. Byens trafiksikkerhed halter, hvis målene om at undgå dødsfald og uheld skal nås, viser kommunens egen redegørelse.

Mandag den 1. oktober var en solklar efterårsdag i København med fint sigt og mange mennesker på fortove og gader.

Det var også den dag, en kvindelig cyklist blev kørt ned på cykelstien bag Kuglegården - Forsvarskommandoens tidligere hovedkvarter på Holmen i København.

Her forbinder en smal sti Trangravsbroen og Inderhavnsbroen med skolerne på Holmen og med Refshaleøen. Den er tæt trafikeret i myldretiden. Og den morgen havde broen netop været oppe, så der var mange modkørende, da hun kom cyklende.

Pludselig trak en udenlandsk cyklist - en turist eller udvekslingsstuderende - til venstre på den smalle sti og kørte direkte ind i cyklisten, Gitte Tilling. Hun slap med knubs, men blev så rystet, at hun kastede op, mens tililende hjalp hende på benene.

Cykler »med livet som indsats«

Men oplevelsen har fået hende til at opfordre Københavns Kommune til at prøve at trafiksikre cykelstien: »Hele stykket fra Galionsvej til Nyhavn er et sandt helvede. Det var værst hen over sommeren med turister på madmarkedet, men det er fortsat - nu, hvor det er hverdag - med livet som indsats at cykle ad den rute«.

Kommunen har svaret, at den håber at kunne finde mulighed til at forbedre forholdene og peger på, at det er sket i Nyhavn-enden af Inderhavnsbroen.

»Men det er ikke nemt. Især når det handler om dårlig cyklistadfærd«, lyder svaret.

Det er ikke godt nok, mener Tilling, der efterlyser bedre markeringer på cykelstien: En midterstribe, en advarsel om, at strækningen er exceptionelt smal at cykle på eller en udvidelse af cykelstien. Det er der plads til, for den kører langs en ellers ubrugt strækning langs et kajanlæg og kan forholdsvis nemt gøres bredere.

»De kan ikke kun nøjes med at forbedre det i Nyhavn-enden, men må komme herud - især på grund af den større belastning, der er kommet«, mener den københavnske cyklist.

Kommunen må gøre mere for trafiksikkerheden

Hendes oplevelse af at være offer for en dårligt udført trafikforbindelse går durk imod Borgerrepræsentationens erklærede mål om at mindske antallet af uheld og dødsulykker på hovedstadens veje.

Politikerne har i fuld enighed vedtaget et nulvision, hvis mål er at få mindsket antallet af trafikofre i byen markant.

Men skal det mål nås, skal der gøres mere på trafiksikkerhedsområdet, fremgår det i et oplæg til teknik- og miljøudvalget, der mandag skal drøfte status på trafiksikkerheden i byen.

SÅDAN SKAL BYENS TRAFIK GØRES SIKRERE Trafiksikkerhed skal inkluderes i alle planer og projekter .

. Trafikanter skal gennem vejudformninger og kampagner hjælpes til at agere sikkert.

hjælpes til at agere sikkert. Politiet skal være mere aktive, når det gælder kontrollen med trafiksikkerheden i København.

skal være mere aktive, når det gælder kontrollen med trafiksikkerheden i København. Der skal hentes mere fyldestgørende data om uheld og ulykker.

om uheld og ulykker. Nye sikkerhedsteknologier i biler og infrastruktur skal bidrage.

i biler og infrastruktur skal bidrage. Den ældste del af bilparken skal væk fra de københavnske gader.

Den ældste del af bilparken skal væk fra de københavnske gader.

Kommunen skal få så mange eksterne aktører som muligt til at bidrage til den københavnske trafiksikkerhed. Kilde: Trafikredegørelsen 2018.

Godt nok er antallet af kvæstede og dræbte gået ned, men de seneste år er faldet stagneret, fremgår det.

I 2000 blev 31 trafikanter slået ihjel i Københavns gader. Sidste år var tallet 5. I år har der bl.a. været to dødelige højresvingsulykker på H. C. Andersens Boulevard og Borups Alle.



Det er i høj grad de bløde trafikanter, der kommer til skade. Det er ikke holdbart i cykelbyen København. Ninna Hedeager

Antallet af tilskadekomne er gået fra 809 til 316 sidste år, vel at mærke samtidig med at trafikken - både den med cykler og den i biler - er steget. 70 procent af dem, der kvæstes i trafikken, er cyklister og fodgængere. Med til billedet hører, at der er et stort antal uheld, der aldrig registreres af politiet og dermed ikke kommer med i myndighedernes officielle statistikker. Tallene i Region Hovedstaden afslører, at der sendes ambulancer ud til otte gange så mange cyklister som politiet registrerer.