Frank Jensen mødte sine modstandere på Stejlepladsen: »Alle vil jo gerne slås. Det er det gode ved København« Københavns overborgmester konfronterer aktivister, der vil hindre byggeri af 550 boliger på fredet område. Naturfredningsforeningen: Fredning kan ikke fjernes alene på grund af økonomi.

To kæmpe byggekraner aftegner sig i silhouet mod den synkende sol over det grønne vildnis, og Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), misser mod dem, da hans ledsager i krattet peger på kranerne og siger:



»Jeg kan se, at dine ’affredningskraner’ er kørt i stilling, så der kan blive bygget her. Selv om vi er på fredet jord«.

Overborgmesteren svarer ikke med andet end et ordknapt »Jo« og et ikke særlig veloplagt smil, selv om det er ment som en vittighed. For kranerne står langt væk.

Byens politiske førstemand er sent tirsdag eftermiddag taget på besigtigelse i Københavns sydhavnskvarter sammen med lokale beboere og politisk aktive på de fire hektar, der kaldes Stejlepladsen, som ligger med vildtvoksende buske, græs og træer, men som ifølge budgetaftalen mellem syv partier på Københavns Rådhus skal bebygges med 550 boliger.

Den plan har store dele af Sydhavnen på få uger rejst sig imod.

Indtil videre er der indsamlet 5.000 lokale underskrifter, »og det endda på papir og med kuglepen og ikke bare på nettet«, som en af aktivisterne, Michael ’Sydhavn’ Hansen, understreger over for Politiken, samtidig med at han guider Frank Jensen rundt på Stejlepladsen.

Den ligger klos op ad Fiskerhavnen, et selvbyggermiljø med et halvt hundrede huse, skure og hytter og med et aktivt fisker- og sejlermiljø, som de lokale også frygter kan blive mål for det næste byggeprojekt.

Stejlepladsen er desuden et område, som lokale erhvervsfiskere bruger til at tørre og opbevare deres bundgarnspæle og flere hundrede meter lange garn.

Man skulle ellers umiddelbart tro, at løbet var kørt for modstanderne.



En aftale mellem Borgerrepræsentationens partier minus Alternativet og Enhedslisten betyder, at den noget afsidesliggende Stejleplads skal indbringe omkring en kvart milliard kroner til Københavns udviklingsselskab By & Havn, som Københavns Kommune kom til at skylde 1,3 milliarder kroner, efter at kommunen på grund af folkelig modstand måtte opgive at bygge 2.500 boliger på et naturområde på det hjørne af Amager Fælled, der kaldes Strandengen, og som er ejet af By & Havn. Og som det ellers ved lov for mere end 25 år siden blev besluttet at bebygge i forbindelse med skabelsen af Ørestad.

I stedet har partierne i København besluttet at bygge boligerne tre andre steder, herunder Stejlepladsen. Alle tre områder skal overdrages til By & Havn, når fredningerne af dem er ophævet.

Inddragelse og skepsis

Frank Jensen sagde til Politiken, inden han hoppede hen over en hundehømhøm og gik ind i Stejlepladsens krat, at han var kommet til Sydhavnen »for at sætte en proces i gang med stærk borgerinddragelse, hvor vi ikke bare venter på en færdig lokalplan, som ellers er den lovpligtige måde at lave borgerinddragelse på«.

»Vi vil gerne involvere Sydhavnen på den bedst tænkelige måde og få kvalitet i det, der skal bygges på Stejlepladsen«.





Foto: Martin Lehmann På turen rundt på Stejlepladsen kom Frank Jensen (til højre og sammen med Michael 'Sydhavn' Hansen) også forbi de selvbyggerhuse, som er opført i udkanten af det fredede område. Huse bygget på jord som beboerne ejer. De kan derfor ikke bare fjernes.

De skeptiske blikke omkring Frank Jensen i det øjeblik var ikke til at misforstå. For ikke alene har et flertal på Københavns Rådhus allerede besluttet i en bindende aftale, at der skal bygges på Stejlepladsen. I sidste uge stemte et flertal i Folketinget også for en omfattende principbeslutning om Københavns kommende udvikling med hele tre elementer:

København skal udstyres med en ny kunstig ø, Lynetteholmen, til 35.000 indbyggere. Det særligt artsrige stykke af Amager Fælled kaldet Strandengen skal fredes og ikke som planlagt bebygges. Til gengæld skal de tre andre fredede områder i København – og altså herunder Stejlepladsen – i en byttehandel affredes ved lov og overdrages til By & Havn for at skabe plads til de samme boliger.

Som Michael ’Sydhavn’ Hansen sagde inden aftenmødet med overborgmesteren, kan det blive svært at ændre noget, som rådhuset og Christiansborg har besluttet.