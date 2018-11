Politikere ville ikke bevilge penge: Kim Larsens Himmelblå-fond redder værested for tidligere misbrugere i sidste øjeblik Værestedet Cleanhouse for ex-misbrugere har i et par år kæmpet for overlevelsen. Efter 20 år. Projektet kom ikke med i Københavns Kommunes budget for 2019 og så ud til at lukke til nytår, men nu er der penge – i hvert fald frem til april.

Efter at politikerne på Københavns Rådhus i enighed flere gange har givet nødbevillinger til at holde et værested for tidligere misbrugere i live på godt en million kroner om året, var det pludselig slut, da kommunens 2019-budget blev vedtaget i forrige måned. Projektet Cleanhouse måtte efter 20 år se lukningsdøden i øjnene.

Men nu har Himmeblåfonden, som har en formue bygget på penge fra blandt andre den netop afdøde musiker og sangskriver Kim Larsen, filmmanden Erik Clausen og mange andre, besluttet at sikre værestedet nogle ekstra måneder at leve i. En bevilling på 380.000 kroner.

Medlem af Himmelblåfondens bestyrelse, skuespilleren Anne Marie Helger, siger til Politiken, at det skal ses som en »håndsrækning til Cleanhouse, og så håber vi naturligvis, at politikerne næste år sikrer, at værestedet får lov at køre i fremtiden«.

»Nu hvor Kim (Larsen, red) ikke er her mere, kan jeg ikke komme i tanker om noget, der er mere relevant at bruge hans efterladte penge til end et sted som Cleanhouse«, siger Anne Marie Helger.

Her citerer hun fra Kim Larsens sang ’Joanna’ med refrænet »...hvis det er der, hvor man ikke bare skal passe sig selv« for at pege på det centrale i Cleanhouses arbejde.

Fakta Himmeblåfonden Kim Larsen rejste i 1985 rundt i landet i gøglervogn sammen med sit daværende band og opførte showet Cirkus Himmelblå sammen med skuespillerne Anne Marie Helger, Katrine Jensenius, Erik Clausen og Leif Sylvester Petersen Himmeblåfonden blev stiftet efter turneen, der gav et stort overskud. Fondens formål med at støtte mennesker i nød har været fortolket meget forskelligt gennem årene. I 1986 var fonden med til at støtte, at BZere kunne købet et besat hus i Baldersgade på Nørrebro og indrette det til kollektivet BumZen. Der er blevet givet himmelblå støtte fra fonden til eksempelvis Copenhagen Jazz Festival. Og til strejkende buschauffører i 1995, da fonden tilbød at købe det konfliktramte Ribus-selskab i Esbjerg og overgive det til chaufførerne. Det blev dog aldrig til noget. For ti år siden var Kim Larsen i brechen mod rygerlovgivningen, og Himmeblåfonden brugte her penge på den sarkastiske kampagne »Gesundheit macht Frei«. Vis mere

Politiken har i en række artikler fortalt om værestedet, som flere af brugerne siger, at de har brug for for at slippe for dæmonerne hjemme i deres lejligheder. De dæmoner som de har stirret ind i øjnene, da de var på kokain, heroin, amfetamin eller røg hash i store mængder. På Cleanhouse kan de i et stoffrit miljø møde andre ex-misbrugere, som de deler erfaringer med.

»Vi er meget imponerede af arbejdet i Cleanhouse og kan slet ikke forstå, at politikerne ikke kan se, at det er smart at støtte et projekt, der er bygget på hjælp til selvhjælp«, siger Anne Marie Helger.

Oppe at køre

Lederen af Cleanhouse, Raga Nordstjerne, var »helt oppe at køre« over nyheden i dag om, at Cleanhouse nu får en chance mere. I aften skal Raga Nordstjerne give beskeden videre til brugerne. Det glæder han sig til. Især fordi Cleanhouse indenfor de sidste par år har oplevet meget turbulens, som brugerne har oplevet som stor utryghed.

Først droppede staten i 2016 et stort særtilskud til Københavns Kommune til en række sociale formål, og kommunen erklærede, at den ikke ville fortsætte projektet. På det tidspunkt var Cleanhouse i høj grad rettet mod mennesker, der skulle udsluses fra fængslerne.

Organisationen bag værestedet opløste sig selv, men blandt andet fordi Raga Nordstjerne løb lokalpolitikerne på dørene, blev der sat penge af til midlertidige forlængelser et halvt års tid ad gangen i 2017 og senest i foråret i år. Godt 1,1 millioner kroner pr. år.

»Vi har budt vore brugere meget usikkerhed i meget lang tid, og det har mange af dem svært ved at klare. Nu må vi snart have noget ro på«, siger Raga Nordstjerne.



I år har den socialøkonomiske virksomhed Sydhavnscompagniet påtaget sig arbejdet med at administrere Cleanhouse, og her siger lederen Brian Lentz om Himmeblåfondens beslutning, at nu tror han på, at værestedet klarer de næste skær.



»Efter at socialudvalget enstemmigt to gange på et halvt år har bevilget Cleanhouse ekstra midler, var det noget af en mavepuster, at projektet ikke kom med i budgetforliget for næste år«, siger Brian Lentz.