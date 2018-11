Ny omsorg for kloden: Københavnerne skal bytte og genbruge gamle møbler og byggematerialer Københavnere bytter og arver fra familier og køber ind på online portaler. Nu skal de også blive glade for de kommunale byttecentraler, for kommunen har ambitioner om at tredoble genbruget af tøj, møbler, legetøj og byggematerialer inden 2024.

Lænestolen eller tallerknerne, der skal kasseres. Tremmesengen, som lillebror er vokset fra, eller fliserne fra ombygningen af badeværelset.

Det er noget af det storskrald og byggematerialer, københavnerne fremover opfordres til at give til genbrug, så andre københavnere kan have glæde af det.

Opfordringen er en del af hovedstadens nye affaldsplan for de næste seks år, som politikerne skal drøfte på mandag, fordi den gamle plan løber ud med årsskiftet.

»Vi har brug for, at vi spilder færre af klodens ressourcer, det er både økonomisk og økologisk fornuftigt«, siger teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen(Enh) om planen, som bygger på en undersøgelse blandt 600 københavnere og er blevet rettet til, efter den har været i høring i tre måneder.

Den ny plan sigter på at få københavnerne til at genanvende mere af deres husholdningsaffald. Hvor det i dag er 45 procent, som bliver genanvendt, er ambitionen, at det skal være 70 procent i 2024. Borgmesteren fortæller, at der blandt politikerne har været et bredt flertal for en ambitiøs plan.

Københavnerne elsker genbrug Fakta: Københavnerne elsker genbrug 75 procent af københavnerne er enige eller meget enige i udsagnet: »For mig kan de fleste brugte ting, der endnu er brugbare, genbruges«. Kun knap hver tredje siger dog, at de bruger muligheden for at finde brugbare ting på genbrugsstationen. Spørger man københavnerne, hvorfra de får de ting, de genbruger, så er det også de færreste, som får tingene fra genbrugsstationen (13 procent). Oftest genbruger man ting fra familien (58 procent), man køber det på online portaler (34 procent), eller man får det fra kolleger eller venner (26 procent). Kilde: Analyse af forudsætningerne for borgernes engagement i Ressource- og Affaldsplan 2024, Københavns Kommune

Møbler og storskrald batter

Og hvis københavnerne i højere grad genbruger møbler og byggematerialer i stedet for at køre dem til forbrænding, vil det faktisk betyde en del.

Der afleveres omkring 42.000 ton affald på kommunens genbrugsstationer årligt, meget af dette genanvendes, men 3.5oo ton småt brændbart affald bliver sendt direkte til forbrænding.

40 procent af dette er dog ifølge forvaltningen af så god kvalitet, at det kunne genanvendes eller genbruges, og skete det, ville det kunne øge genbruget med en tredjedel af det samlede mål for genbrug i planen.

Kommunen regner dog ikke med, at alle 40 procent bliver genbrugt, men målet er, at genbruget i løbet af de seks år, affaldsplanen løber, skal tredobles. Så et flertal af københavnere bruger de kommunale bytte- og genbrugsfaciliteter, og genbruget herfra stiger fra 2.000 ton i 2016 til med yderligere 6.000 ton i 2024.

Genbruget kan foregå på forskellig måde. Og borgmesteren kender selv til at bytte ting, for i hendes gård er der et bytterum, hvor man kan sætte møbler og andre ting ned, som naboerne så kan have glæde af. Borgmesteren har selv hentet et spejl til en venindes datter.

»Men min mand er ofte utilfreds med alt det, jeg kommer til at tage med op, når jeg er dernede«, siger hun.

Affaldsplanen er ikke gratis Fakta: Affaldsplanen er ikke gratis. Kommunens plan for mere genbrug og genanvendelse vil i alt kræve investeringer på omkring 850 millioner kroner. Hovedparten af pengene skal bruges til at nå målsætningen om 70 procent genanvendelse, hvor borgerne gennem bedre og mere tilgængelige affaldssystemer skal sorterer mere - plast, pap, bioaffald, elektronik, papir, metal - i beholderne i gårdene og i nye såkaldte sorteringspunkter på vejene. For en gennemsnitlig husholdning vil den nye plan, hvis den vedtages på mandag, svare til en stigning på lige under 20 procent om året. I dag er den gennemsnitlige takst for en husstand 1.671 kroner om året, med den ny affaldsplan siger taksten med i snit 331 kroner, svarende til en takst på 2.002 kroner om året, skriver Københavns Kommune. Udgiften til den planlagte udbygning bytte- og genbrugsmuligheder vil samlet inklusive drift være 71 millioner kroner.

Tre nye byttecentraler

Kommunens plan er at udbygge de byttemuligheder, som allerede er på genbrugsstationerne. Der er i dag 14 såkaldte genbrugs- og nærgenbrugsstationer, og der skal som forsøg lavest tre nye nærgenbrugsstationer, som så vidt muligt skal bygges af genbrugsmaterialer.

Desuden skal der som forsøg etableres midlertidige nærgenbrugsstationer for at undersøge, hvad behovene er lokalt.

Hvor de skal ligge, er ikke afgjort endnu.

Borgmesteren mener, at der derudover er et stort potentiale i at få københavnerne til at bruge de eksisterende byttemuligheder på genbrugsstationerne. Kommunens undersøgelse viser nemlig, at det kun er knap hver tredje københavner, der finder ting på en genbrugsstation. Vi bytter og genbruger især fra familien eller fra online-portaler.

»Det vigtigste budskab her er, at vi ikke kan gøre det uden københavnernes hjælp. Hvis de ikke genanvender, når vi ikke op på de 70 procent. Heldigvis tager københavnerne godt imod de muligheder, der er, så det er også håbet her«, siger Ninna Hedeager Olsen, som henviser til, at københavnernes affaldssortering, som blandt andet foregår i grønne biospande, har overgået det mål som var sat for 2021.