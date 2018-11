Budgetrod kan give hullede veje og lukke toiletter: Ringere service rammer københavnerne Færre offentlige toiletter og dårligere veje kan blive konsekvensen af et hul på over 30 millioner kroner i teknik- og miljøbudgettet.

Lukning af offentlige toiletter, ringere vedligehold af veje, længere sagsbehandlingstid af klager over p-bøder og højere CO2-udslip. Det kan blive konsekvensen af en budget-manko på over 30 millioner kroner i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning.

Partierne bag 2019-budgettet skal på mandag, 19. november, træffe en række upopulære beslutninger for at finde 30,3 af de i alt 37,4 millioner kroner, der mangler i finansieringen af forvaltningens arbejde til næste år. Forvaltningen har lavet et A- og B-katalog over mulige besparelser, som politikerne kan botanisere i for at finde de manglende millioner.

På A-kataloget foreslår forvaltningen nedlæggelse af 73,5 årsværk på 22 forskellige områder. Blandt andet foreslås en beskæring af sagsbehandlingen af p-klager, nedlæggelse af alle toiletter med opsyn og 25 toiletter uden opsyn, et stop for indkøb af nyt materiel samt en reducering af tilsynet med vejkvaliteten på offentlige veje og private fællesveje.

Mange forslag vil medføre forringelser i den offentlige service, fremgår det af indstillingen til politikerne.

Faldende velfærdsniveau

Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (Enh) lægger ikke skjul på, at sparekniven vil ramme borgerne i de kommende år.

»Uanset hvordan vi griber det an, vil københavnerne komme til at mærke et faldende velfærdsniveau«, udtaler Ninna Hedeager Olsen i en pressemeddelelse mandag.

Forslag Her kan der skæres Teknik- og miljøforvaltningen foreslår i sit A-katalog at spare ved blandt andet: Reduktion af sagsbehandling af p-klager, betalingsopfølgning, p-teknikere til p-automater samt drift og vedligehold af p-anlæg (5,8 mio. kr. besparelse i 2019)

af p-klager, betalingsopfølgning, p-teknikere til p-automater samt drift og vedligehold af p-anlæg (5,8 mio. kr. besparelse i 2019) Nedlæggelse af alle kommunens 7 toiletter med opsyn. Vil betyde »øget urinering mv. i byrummene og heraf følgende lugtgener samt mere farligt affald (kanyler, afføring og urin)« (6,9 mio. kr. i besparelse i 2019).

med opsyn. Vil betyde »øget urinering mv. i byrummene og heraf følgende lugtgener samt mere farligt affald (kanyler, afføring og urin)« (6,9 mio. kr. i besparelse i 2019). Midlertidigt stop for indkøb af køretøjer og maskiner. Vil betyde, at forvaltningen skal »fortsætte driften med flere ældre køretøjer, som udskiller mange dieselpartikler og genererer mere CO2, end hvis udskiftningstakten af materiellet var blevet fastholdt«. (2,3 mio. kr. i besparelse i 2019) Kilde: Københavns Teknik- og Miljøforvaltning Vis mere

Hvis de ansvarlige partier ikke kan blive enige om A-kataloget, kan de inddrage B-kataloget over alternative spareforslag.

Det nævner blandt andet en mulig besparelse på 8,7 millioner kroner i 2019 og 37,5 millioner kroner i 2020 ved at fjerne de 97 pædagogiske stillinger på kommunens 26 bemandede legepladser.



Afviser nedskæring af legepladser

6.000 københavnere har underskrevet en protestskrivelse mod lukningen af de bemandede legepladser, og et politisk flertal udelukker allerede på forhånd, at legepladserne vil blive beskåret:

»Socialdemokraterne kommer under ingen omstændigheder til at være med til at lukke de bemandede legepladser rundt omkring i byen. Teknik- og Miljøforvaltningen må finde andre veje til besparelserne«, lød det forleden på Facebook fra Socialdemokraternes politiske ordfører i København, Jonas Bjørn Jensen.

Også Mette Annelie Rasmussen, gruppeformand for Radikale Venstre, afviser som udgangspunkt at skære ned på byens legepladser.

»Vi vil rigtig gerne friholde alle de bemandede legepladser, fordi det er et godt pædagogisk supplement til børn og specielt i udsatte boligområder. Det vil være ærgerligt at ødelægge noget, der fungerer så fint, og vi er en del af et politisk flertal, der ikke ser ud til at ville lægge stemmer til det i forhandlingslokalet«, siger Mette Annelie Rasmussen.