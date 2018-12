Den grønne plet Selinevej Nord er del af den store Kalvebodkile-fredning. Nu skal her bygges erhverv for at skaffe 110 millioner kroner til By & Havn. Fredningschef i Danmarks Naturfredningsforening Birgitte Bang Ingrisch: »Det er ellers formålet med fredninger at undgå at økonomisk hensyn skal få forrang for værdifuld natur«