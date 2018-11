Julemarked i København larmer for meget: Naboer måtte flytte væk fra kæmpe dieselgenerator

Tilsynet vil nu tjekke, om isoleringen på dieselgeneratoren har dæmpet støjgenerne tilstrækkeligt, eller om julemarkedet skal have en anden generator, som er mere støjsvag.

Grøn by, sort røg

Men støjen er ikke det værste, mener Niels Glahn fra Folkehøjskolernes Forening i Danmark.

»En ting er, at man støjer, så vi må flytte væk fra stuekontorerne. Men vi er også en arbejdsplads, der har en ret stram bæredygtighedspolitik, så det er ekstra provokerende at se, at en grøn kommune med en miljøbevidst borgmester på posten ikke overvejer, hvor meget forurening og CO 2 udslip en dieselgenerator giver, når den kører hele dagen til julefornøjelse for turister og planeten«, pointerer Niels Glahn, som kræver konkret handling fra det embedsværk, som skal overse, at København bliver en grøn by.

En nødløsning

Enhedschef i Bylivsenheden i Teknik- og Miljøforvaltning i Københavns Kommune, Mikkel Mindegaard, forklarer, at de har et stort ønske om, at julemarkedet bruger noget andet end dieselgeneratoren. Derfor vejleder de dem også.

»Men vi har også forståelse for, at generatoren er en nødløsning, og at arrangøren vil få et meget stort tab, hvis de skal til at opstille andre løsninger. Men vi ved, at de allerhelst ville have brugt bystrøm. Problemet er bare nogle gange, at der til et meget stort arrangement, som julemarkedet på Nytorv, ikke er volumen nok i det strøm, der kommer ud af stikkene. Så der vil være nogle steder, hvor der er behov for generatorer«, siger Mikkel Mindegaard, som forklarer, at dieselgeneratoren dog er lovlig at bruge.

»Den er typegodkendt. Det vil sige, at den kører på miljødiesel og er som sådan lovlig. Det vil vi altid som minimum kræve. Som regel vil vi også stille det vilkår, at den skal være ekstra støjsvag, hvis den er tæt på beboelse. Det er kun, fordi det skete så hurtigt her, at vi først nåede at reagere på det efterfølgende«, siger Mindegaard.

Det er ærgerligt, at den grønne by ikke bliver prioriteret mere. Niels Glahn

Folkehøjskolernes Forening i Danmark er glade for, at julemarkedet i det mindste har fået besked fra Københavns kommune på at støjisolere generatoren.