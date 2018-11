Slut med fri og gratis parkering tre steder i København Hold på hat og p-skive: Parkeringszonerne i København udvides, så der kommer tidsbegrænsninger i Nordvest, i Valby og i Havnestaden.

Nu skal bilister også betale for deres brug af vore fællesområder i Nordvest, Valby og på Havnestaden ved Islands Brygge.

De er kommet med i Københavns parkeringszoner, så der nu er sat tidsbegrænsning på, hvor længe bilejerne kan stille deres køretøjer fra sig.

Det har vist sig, at mange udefra kommende bilister har udnyttet muligheden for at parkere i områderne lige uden for de hidtidige parkeringszoner - til gene for de mennesker, der bor i områderne.

Det skal de nye begrænsninger rette op på. Fremover er der højst tre timers fri parkering i de tre nye zoner, hvor bilister med beboerlicens eller erhvervslicens fortsat kan henstille deres biler uden tidsbegrænsning.

Borgmester efterlyste højere parkeringspriser

Tidligere i år foreslog den københavnske teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager (EL), at priserne for en parkeringsplads på offentlig gade eller vej i København skulle sættes markant op, så det gav et mere retvisende billede af omkostningerne ved at bruge så meget plads på de mange køretøjer.

Det skete på baggrund af den årlige parkeringsredegørelse og en udvikling, der belaster byen: Siden 2010 er der kommet 16.000 ekstra biler på vejene. Kommunen har svært ved at følge med kravene om, at den skal skaffe plads til de mange private biler langs kantstenene.

Ifølge kommunen vil det for eksempel koste op mod 1,2 mio. kroner at etablere en plads i et underjordisk, fuldautomatisk parkeringsanlæg som dem, der er oprettet inde i en række af byens boligkvarterer.

Kunne få god effekt på CO2-udledningerne

Sættes priserne op, kan det have den positive følge, at CO2-forureningen fra vejtrafik mindskes med op mod 10.300 ton om året, vurderede teknik- og miljøforvaltningen i redegørelsen.

Den foreslog årlige parkeringspriser på op mod 10.000 kroner om året for de mest forurenende biler.

Det lykkedes dengang socialdemokraterne sammen med de borgerlige at hindre, at der blev ændret væsentligt på priserne for parkering og parkeringslicenser.

Den nye parkeringszone i Havnestaden ved Islands Brygge:

Valbys nye parkeringszone:

Og parkeringszonen i Nordvest: