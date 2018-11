Verdens ældste fyrskib var ved at kæntre – nu er det reddet Kraftig blæst pressede vandet ud af Københavns Havn, så husbåd var ved at kæntre.

Med mere end 140 år på bagen har husbåden 'Fyrskib No. X' formentlig oplevet lidt af hvert.

Ikke desto mindre var det i aftes ved at gå galt for verdens ældste endnu eksisterende fyrskib, som var ved at kæntre som følge af den kraftige vind, der betød, at vandet blev presset ud af havnen, og at båden havde fået voldsom slagside.

Foto: Jens Dresling

Men efter at blandt andet dykkere fra Hovedstadens Beredskab blev sat ind og skibet surret fast, lader det til at være reddet. Det skriver TV 2 Lorry.

»Vi har fra DMI hørt, at vandet forventes at stige her til morgen, efter at det ifølge prognosen var 90 centimeter under daglig vandstand«, siger Kristian Næsted, der er vagthavende operationschef hos Hovedstadens Beredskab, til TV 2 Lorry.

Husbåden fra 1877 er i øvrigt til salg og har været det de seneste uger. Den kan erhverves for den nette sum af syv millioner kroner.