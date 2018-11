Højresving forbudt: Alligevel blev en cyklist kørt ihjel af en lastbil En dødsulykke i København er ifølge politiet forårsaget af en højresvingende lastbil. Det skete, selv om højresving på stedet slet ikke er tilladt.

Det ene skilt står 10-20 meter før krydset. Det andet hænger hænger i lyssignalerne oppe over midten af krydset.

Beskeden på begge er klar: Der er højresving forbudt. Alligevel tog en lastbil fredag morgen turen skarpt om hjørnet, da han kom kørende ad Jagtvej mod Ågade i København.

Det kom til at koste en 66-årig mandlig cyklist livet.

Og det er ifølge formanden for Cyklistforbundets afdeling i København et hyppigt syn at se køretøjer tage den til højre i netop det kryds, selv om det tydeligt er forbudt.

»Jeg kan konstatere, at den lastbil sandelig ikke er alene i verden. Det er dybt begrædeligt«, siger Erik Hjulmand.

Det er ikke blevet mere trygt at være cyklist i København. Det er gået den forkerte vej. Erik Hjulmand

Han advarer mod en tendens, han ser i København, hvor der er kommet mange flere trafikanter - både cyklende og bilkørende - på vejene. Det giver trængsel, trafikpropper og får nogle til at presse sig igennem på alle måder.

»Det er rystende, at det kan finde sted. Trafikintensiteten er så stor, at jeg oplever folk tage chancer. Folk sidder på speederen og uroligt i sædet, hvis de ikke kommer frem. Så nej, det er ikke blevet mere trygt at være cyklist i København. Det er gået den forkerte vej. Der er flere, der opfører sig uhensigtsmæssigt«.

»Jeg er bange for, om det, der er sket, er et led i den tendens«, siger Erik Hjulmand.

Cyklistformand: Det, der skete, er grotesk

På stedet, hvor cyklisten blev kørt ihjel, er skiltning og vejindretning lagt an på, at motorkøretøjer fortsætter ligeud.

»Når man som cyklist ikke forventer, at der svinges til højre på stedet, når der hænger forbudstavler, der signalerer, at her kommer ingen højresvingende, så er det, der skete, grotesk. Så er vi som cyklister retsløse«, mener Erik Hjulmand.

Det her er et af de mest trafikerede kryds, København kan frembringe. Der kan man ikke foretage sådanne overtrædelser af færdselsloven. Erik Hjulmand

Politiet og en bilinspektør har undersøgt stedet, hvor offeret blev kørt ihjel af lastbilen. Det vil erfaringsmæssigt tage tid, før man officielt kan sige noget nærmere om forløbet og eventuel skyld i, at det gik galt.

Foto: Søren Astrup Den ødelagte cykel står efterladt på stedet, hvor en chauffør svingede til højre og kørte en 66-årig mand ihjel.

Den ødelagte cykel står efterladt på stedet, hvor en chauffør svingede til højre og kørte en 66-årig mand ihjel. Foto: Søren Astrup

For Erik Hjulmand er sagen klar: »Der findes kryds rundt om i byen med højresvingsforbud, som for nogle kan være provokerende. Men der er en grund til, at de forbud er der. Det her er et af de mest trafikerede kryds, København kan frembringe. Der kan man ikke foretage sådanne overtrædelser af færdselsloven. Så går det galt.«

Københavns Kommune vil - som det sker efter hver af de alvorlige ulykker - se, om krydset er indrettet bedst muligt. Man vil ikke udtale sig nærmere om ulykken, førend politiets undersøgelser af hændelsesforløbet er ovre.

Tredje højresvingsoffer i København i år

Ved de to seneste dødsulykker med højresvingende lastbiler i København gjorde særlige forhold sig gældende.

I februar blev en kvinde offer for en lastbilchauffør, der i en vogn med hænger, drejede til højre fra H. C. Andersens Boulevard ind på Hammerichsgade. Han er siden blevet tiltalt for ikke at have indstillet sine sidespejle ordentligt.

Og i august døde en ung kvinde, da hun blev kørt over af en chauffør, der i sin lastbil skulle svinge fra Hulgårdsvej ind på Borups Alle. Der var vejarbejde på stedet, så cyklende var adskilt fra motortrafikken af et højt hegn, der kan have skjult hende for chaufføren.

Denne gang er det sket i et vejkryds, hvor det slet ikke burde ske.

»Her er det så regelret, som det kan være - hvis ikke en lastbil forsynder sig. Det er frygteligt«.