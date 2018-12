Antallet af store lejligheder i København er fordoblet Det er paradoksalt, at politikerne ønsker en by for alle, og samtidig fører en politik, der holder folk med lave indkomster ude, lyder kritikken.

De seneste 18 år er andelen af lejligheder, på over 100 kvadratmeter steget fra at være cirka hver tiende lejlighed i København - til i dag at være hver femte.

Det er en ny analyse fra den liberale tænketank CEPOS, som er baseret på tal fra Danmarks Statistik, der viser, at andelen af lejligheder, på over 100 kvadratmeter over de sidste 18 år næsten er fordoblet.

Men det er et problem, at der er kommet flere lejligheder over 100 kvadratmeter i København, mener Jonas Herby, der er specialkonsulent i CEPOS.

»Det rammer jo folk, der ikke har råd til at købe en meget stor lejlighed«, siger han til DR P4 København.

»Det er jo lidt paradoksalt, at politikerne i København har en politik om at skabe en by med plads til alle, og samtidig har de en politik, som er med til at holde folk med lave indkomster ude af byen«, siger han til DR P4 København.

Ifølge Jonas Herby er den væsentligste årsag til at andelen af store lejligheder har været voksende, en regel i Københavns Kommune som gør, at alle nye lejligheder i gennemsnit skal være 95 kvadratmeter.

Så hvis København skal være en by for alle, bør reglen fjernes. Og så vil boligmarkedet nemlig bygge de mindre lejligheder, der blandt andet er efterspørgsel på, mener han.

»Folk med lave indkomster skal ikke holdes ude af København som følge af en politisk prioritering, derfor er det en urimelig regel«, siger han til DR P4 København.

Og det er dog heller ikke alle i Københavns Borgerrepræsentation, der ser positivt på at andelen af store lejligheder har været stigende i København.

Karina Vestergård Madsen, der er gruppeformand for Enhedslisten i Københavns Kommune, mener at det er en udvikling, der skader den almindelige lønmodtagere i kommunen.

»Københavnerne efterspørger mindre lejligheder, og de meget store lejligheder bliver ofte meget dyre«, siger hun til DR P4 København.

Heller ikke i Dansk Folkeparti, er gruppeformand Carl Christian Ebbesen fornøjet over udviklingen. Han mener at kommunens regel om, at nyopførte lejligheder skal være 95-kvadratmeter, er skyld i den stigende andel af store lejligheder.

»Den er uhensigtsmæssig, fordi den skaber for mange dyre boliger, som københavnerne ikke har råd til at bo i«, siger han til DR P4 København.

Også vigtigt med flere almene boliger

Karina Vestergård Madsen, mener også at reglen giver en række udfordringer. Ifølge hende er det dog ikke, nok at fjerne reglen.

»Det er også vigtigt, at vi bygger flere almene boliger«, siger hun til DR P4 København.

Og det er en holdning, Carl Christian Ebbesen kan tilslutte sig.

»Min opfattelse af, hvad der vil ske, hvis man fjerner den her 95-kvadratmeter-regel, dét er, at man vil få et mere varieret boligudbud«, siger han til DR P4 København.

95-kvadratmeter-reglen har flere gange været udskældt. Men spørger man overborgmester, Frank Jensen (A), er reglen faktisk med til at sikre en by med plads til alle.

Og så har de store lejligheder været nødvendige at opføre, for at tilgodese københavnerne, mener Frank Jensen.

»Børnefamilierne ville gerne blive i København, og det har vi skulle imødekomme, for ellers skulle man jo presse børnefamilierne ud af byen, og det har ikke været mit ønske«, siger han til DR P4 København.

Men for at imødekomme det politiske ønske om mindre lejligheder, vil Frank Jensen i Kommuneplanen for 2019 se på, om man kan lempe på reglen.

»Det jeg kigger på som overborgmester, er, at vi skal have en by for alle – også for børnefamilierne – så en totalafskaffelse af størrelseskravet på boliger, dét er jeg ikke tilhænger af«, siger han til DR P4 København.