Trods voldsom kritik: Politikerne holder fast i særpriser for at køre med metroen Når Cityringen åbner, vil de rejsende i den kollektive trafik møde et dobbeltprissystem med priser for kørsler med og uden metro. Det bliver noget bøvl, advarer pendlere.

Til sommer skal du betale ekstra for at køre med metrotog.

Det er en ordning, folketingspolitikerne i maj ville søge at få omstødt, så priser og billetsystemer bliver de samme, hvad enten du bruger de københavnske busser, S-togene eller metrolinjerne.

I dag står det klart, at de næppe ændrer beslutningen om at indføre særpriser på brug af metrotogene. Når den nye Cityring åbner til sommer, bliver der to forskellige takster: en for almindelige rejser med S-tog og busser og en for luksusudgaven, der også tillader kunderne at benytte metrotogene.

»Det er besluttet for lang tid siden. Så der må vi sige, at det ligger, som det ligger. Det er ikke til at ændre på«, siger Dansk Folkepartis Kim Christiansen.

I maj ville han gerne se, om den nye prisliste kunne ændres: »Det bør være så nemt som muligt at skifte mellem de forskellige transportmidler. Det er jo derfor, vi har lavet rejsekortet. Nu må vi i forligskredsen sætte os sammen og finde ud af, hvad der er op og ned, og se på, om vi kan løse det«.

Du siger nu, at der ikke kan laves om på det. Men det er vel op til jer at ændre det, hvis I finder det uhensigtsmæssigt?

»Det kan vi godt. Man kan ændre på alt. Men der er masser af økonomi i det her. Vi skal have pengene til det«, siger han i dag.

»Kvalitetstillægget er ikke noget, der lægger folks økonomi ned. Det vil bare blive voldsomt dyrt at ændre på«, mener Dansk Folkepartis transportordfører.

Skal vælge i god tid

DE NYE PRISER Med kvalitetstillægget bliver kunderne i den kollektive trafik i København mødt med to prislister. Med ture i metroen Uden ture i metroen Rejsekort + 1,60 kr. pr rejse Intet tillæg Pendlerkort + 80 kr. pr. måned Metro kan fravælges Rejsekort Pendler Kombi + 1,60 kr. pr. rejse (maks. 80 kr./md.) Intet tillæg

Det handler om et årligt beløb på omkring 107 millioner kroner i 2020, stigende til 166 millioner kroner i 2028 og derefter. Det ventes, at det såkaldte kvalitetstillæg vil blive opkrævet ved cirka 75 procent af rejserne.

Det politisk vedtagne tillæg betyder blandt andet, at nogle pendlere ved anskaffelsen skal beslutte, om deres kort skal kunne benyttes i metroerne, og at rejsekortindehavere skal huske at tjekke ind og ud på metrostationernes særlige standere.

Er metroen fravalgt på pendlerkortet, kan vedkommende tilkøbe en særbillet via en mobilapp, hvis han eller hun alligevel tager med metroen en dag.

Politisk vedtagelse

CITYRINGEN Anses for at være det største byggeri i København, siden Christian IV anlagde Christianshavn i 1600-tallet. Samlet budget: 22,2 milliarder kroner. Påbegyndt i 2011 og forventes færdig i 2019. Får 17 stationer. I 2025 ventes 174 millioner passagerer årligt at rejse med den københavnske metro.

At der nu indføres to parallelle billetsystemer i København, skyldes beslutningen om at bygge af Cityringen, som Venstre og Konservative traf i 2006 sammen med Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og SF. Den nye metrolinje er så stor en forbedring, at det skal koste mere at tage den end at benytte S-tog og busser, lød argumentet i aftalen.

»Det giver passagererne øget komfort. For at øge den driftsmæssige rentabilitet indføres et kvalitetstillæg på 1 krone ekstra i gennemsnit per passager«, blev forligspartierne enige om. Kvalitetstillægget blev også skrevet ind i loven om Cityringen.

Nu kommer der flere billetter og mindre gennemskuelighed Michael Randropp, pendlertalsmand

En tur med den kollektive tur kommer til at koste en rejsekortindehaver 15,00 kroner, hvis han eller hun holder sig til bus og S-tog, men 16,60 kroner, hvis vedkommende også benytter metrotoget.

Et 2-zoners pendlerkort, som koster 395 kroner, kommer til at stige til 475 kroner, hvis brugeren også vil have lov at stige ind i et metrotog.

Inden indførelsen af særpriserne vil Metroselskabet gå i gang med en informationskampagne, der skal sikre, at kunderne ikke begynder at fravælge metrotogene, og at de kan finde rundt i den nye todelte prisliste.

Pendler: Det gør tingene mere besværlige

Den kampagne bliver nødvendig, mener en af pendlertalsmændene, Michael Randropp, der repræsenterer de rejsende på Kystbanen mellem Helsingør og Malmø.

Han har et periodekort til strækningen.