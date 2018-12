Nu plantes træerne, og springvand vender retur: Rådhuspladsen får sin egen lille skov

I disse dage plantes i alt 59 træer på det, der i så mange år har været en byggeplads i hjertet af København.



Der kommer til at stå robilie, spidsløn, japansk røn, rød hestekastanje og vandgran på den del af pladsen, der ligger længst væk fra Rådhuset.

Ind mellem træerne snor en cykelsti sig. Den forbinder Jernbanegade med Vestergade.

Under de spidse ovenlysvinduer, der kommer ved siden af Rådhuspladens nye skov, ligger den nye metrostation, som ventes at skulle håndtere omkring 14.000 rejsende i døgnet.

FAKTA OM CITYRINGEN Cityringen betjener to nye metrolinjer, M3 og M4. M3 kører i ring, mens M4 kører fra Nordhavn til Sydhavn. M3 åbner i juli 2019. Nordhavnslinjen M4 åbner i 2020, mens Sydhavnslinjen M4 åbner i 2024. Cityringen M3 består af to tunneler, der hver især er 15,5 km lange, altså cirka 31 km sammenlagt. Der er 17 stationer. I 2017 benyttede 63,5 millioner passagerer metroen. Det tal ventes at blive fordoblet, få efter at Cityringen er åbnet i 2019.

Samtidig vender Dragespringvandet tilbage helt tilbage. I 1954 blev en del af springvandet, et yderbassin med en diameter på 14 meter, fjernet, fordi det var i vejen for bilerne på H. C. Andersens Boulevard. Det blev først stillet op på Brønshøj Torv og har siden været opmagasineret.

Nu samles værket, der er skabt af Thorvald Bindesbøll og Joakim Skovgaard, igen. Planen er, at den nye Rådhusplads og trælunden er åbnes med ibrugtagningen af citymetroringen til sommer.

Vil man se flere træer end dem, der fra denne uge får adresse på Rådhuspladsen, er Fællesparken blot fem stop derfra med den nye metrolinje. Det er en tur, der kommer til at vare syv minutter.