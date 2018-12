Trods Emma Gads 132 år gamle råd: Derfor skal du gå i den forkerte retning på Nørreport

Det var Emma Gad, der første gang slog det fast: »Man skal altid vige ud til højre side for at undgå sammenstød og forvirring og det, hvad enten man går, kører eller rider«.

Det slog hun fast i bogen ’Man skal aldrig’, en dansk versionering af den engelske bog ’Never’, som forbilledet for takt og tone udgav i 1886. Her opremsede forfatteren blandt andet reglerne for ordentlig opførsel i det offentlige rum med anvisninger om at undgå at bære paraply eller stok vandret, idet det kan genere andre forbigående. Man skal ikke spise frugt eller lignende på gaden. I så fald »frembyder man et mere underholdende end egentlig opbyggeligt skue«.

Og man skal vige til højre, når man går mod hverandre.

Metroen går mod strømmen

Den færdselsregel eksisterer den dag i dag – bortset fra et eneste sted. I forbindelsen mellem s-togsperronen og metroperronen på Nørreport i København opfordres de rejsende ganske usædvanligt til at holde til venstre.

Det skyldes ifølge Metroservice, der driver byens førerløse forbindelser, passagerstrømmene.

Mange passagerer fra Lufthavnen og Vestamager skifter til S-tog på Nørreport. De kommer ind på Spor 2 og kan derfor – hvis de går i venstre side – gå direkte op til s-togsperronen.

I den anden retning tager et stort antal passagerer fra Nørreport ned mod Kongens Nytorv og Christianshavn. Og så er det praktisk, at de ledes direkte ned til Spor 1 ved at holde til venstre.

God fodgængeropdragelse duede ikke

Metroen prøvede i begyndelsen at efterleve Emma Gads anvisninger. Det gik ikke så godt. Derfor blev det ændret.

»Da man i starten arbejdede med ’højrekørsel’ skulle disse passagerstrømme krydse hinanden, og det skabte store frustrationer«, lyder forklaringen på de særlige forhold på Nørreport fra kommunikationschef Jette Clausen.

Før Emma Gads værk eksisterede i øvrigt fortovsretten, der tilsagde, at den, der havde rendestenen på sin højre hånd, havde forrang, mens andre skulle vige. Den skulle man aldrig lade hånt om, understregede hun i sit første værk.

Af andre råd i ’Man skal aldrig’ er blandt andre disse råd om god opførsel i det offentlige rum: