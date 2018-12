De første elløbehjul kommer til Nørrebro og Vesterbro

På et tidspunkt efter nytår går den svenske virksomhed Voi i gang med at stille elløbehjul op i to københavnske bydele. Kort efter kommer flere kvarterer til.

Løbehjulene skal kunne lejes via mobilen og skal gøre det muligt for byens indbyggere og gæster at tage korte ture på de tohjulede køretøjer i stedet for at skulle have besværet med en taxi eller at finde ud af den kollektive trafik.

Det hele sker i dialog med Københavns Kommune, siger landechef Eric André. Oplysningerne bekræftes på rådhuset, hvor man ud over Voi taler med yderligere tre selskaber om opstilling af udlejningsløbehjul. Men man er ikke kommet længere end til de indledende samtaler, understreges det.

Kritiseret af færdselssikkerheds-eksperter

Hidtil har elløbehjul ikke været tilladt i trafikken. Men transportminister Ole Birk Olesen (LA) og et flertal i Folketingets transportudvalg vil tillade dem fra 1. januar trods indsigelser fra trafiksikkerhedseksperter i Rigspolitiet, Rådet for Sikker Trafik, Havarikommissionen for Vejtrafikulykker og fra blandt andre vognmandsbranchen og Cyklistforbundet. De har alle advaret mod de trafiksikkerhedsmæssige følger af at give de små motoriserede køretøjer adgang til cykelstier og veje.

Regelændringen giver den svenske virksomhed mulighed for at rykke ind i København, i første omgang med 200 elløbehjul.

Vil hindre, at de efterlades i vejen for andre

Eric André afviser, at der er grund til bekymring for sikkerheden ved at benytte dem i trafikken. »Det er et intuitivt køretøj, der er nemt at bruge«, siger han. Brugerne vil også i instruktions-informationen blive opfordret til at anvende hjelm, når de benytter løbehjulene.



Han har boet i København i knap fire år og kender derfor den københavnske trafik indgående.

»Jeg ved, at cyklen er en stor del af trafikbilledet. Men det er nødvendigt over tid at integrere nye transportmidler. Cyklen er 100 procent en af løsningerne på byernes trafikproblemer. Voi er en anden del. Det er en sjov og grøn måde at komme rundt i byen på«.

Skal efterlades hensynsfuldt

Elløbehjulene indføres ifølge landechefen til at ske »med respekt for byrummet« og i overensstemmelse med kommunens retningslinjer for cykelparkering.

»Man skal selvfølgelig ikke smide et elløbehjul foran rytterstatuen eller op ad Rundetårn. Vi skal sørge for, at løbehjulene ikke kommer til at ligge og flyde uhensigtsmæssige steder i byen«, understreger virksomheden.

»Vi har ikke fået specifikke instruktioner fra kommunen«, tilføjer landechefen.

Brugerne får advarsler via app’en, hvis de stiller det fra sig et sted, hvor det ikke er tilladt. Der vil blive sat geografiske restriktioner for, hvor de må parkeres.