Slagtergårdene: Nedrivning af bevaringsværdig skorsten fortsætter

Sindene er i oprør igen omkring Enghavevej på Vesterbro i København

Her slog beboere torsdag alarm over, at bygherren bag et boligbyggeri uden tilladelse fra kommunen var begyndt at pille en høj bevaringsværdig skorsten fra 1800-tallet ned. Selv om den egentlig skal beskyttes for eftertiden som et tilbageværende minde om området Slagtergårdene, som i de seneste uger og måneder er bulldozet væk trods mange beboerprotester.

Årsagen til den nye opstandelse er, at efter at Københavns Kommune torsdag udsendte et strakspåbud om at få stoppet nedrivningen med det samme, er arbejdet med at demontere det 31 meter høje murværk påbegyndt igen fredag.

Men denne gang sker det med kommunens velsignelse.

Teknik- og Miljøforvaltningen har givet accept til ejeren af ejendommen til at nedrive de øverste 11 meter af skorstenen, så den kommer ned på 20 meter.

»Accepten er givet, fordi der er fare for nedstyrtning, og skorstenen ikke kan sikres godt nok med afstivning«, siger enhedschef i Københavns Kommune, Kevan Kjølby Hansen.

Ejeren: Den skal væk

Men det behøver ikke betyde, at skorstenen så kommer tilbage til fuld værdighed igen ved en eventuel genopbygning. Ejeren har nemlig indsendt ansøgning om helt at fjerne skorstenen. Den sag er der dog endnu ikke truffet afgørelse i, oplyser Kevan Kjølby Hansen.

Torsdag blev der fjernet syv meter, og nu ryger altså yderligere fire meter.

I en mail til Politiken understreger København Kommune, at der endnu ikke er truffet beslutning om, hvad der skal ske med skorstenen på længere sigt. Hverken om ejeren, erhvervsmanden Jesper Reinhardt og hans konsortium, kan få tilladelse til at rive den ned, eller om den skal genopbygges.

Det sidste kan blive svært at gøre helt autentisk med de gamle mursten, idet mange af dem er røget til jorden og knust til murstøv.

Ejerens ansøgning om helt at nedtage skorstenen ligger til byggesagsbehandling, mens godkendelsen af at fjerne de øverste 11 meter ifølge teknik- og miljøforvaltningen alene handler om »at tage højde for sikkerheden, så der ikke sker noget med forbipasserende mennesker«.

Ryger resten nu?

Ejerens ulovlige nedrivning startede torsdag, selv om kommunen udtrykkeligt tirsdag havde forbudt det, da ejeren søgte om om lov til at fjerne skorstenen.

At skorstenen er bevaringsværdig er er stadfæstet i lokalplanen for det kommende boligbyggeri, hvor der står, at den i fremtiden skal »danne spor tilbage til stedets kulturmiljø«.

Jens Peter Henningsen, der er moderator på facebookgruppen »Bevar slagtergårdene, Vesterbro Kulturarv«, frygter, at skorstenen er ved at få dødsstødet.

»Måske ryger den i weekenden. Ejeren kan jo tænke, at en bøde er en lille omkostning i forhold til at slippe for en skorsten, der står i vejen for hans planer«, siger Jens Peter Henningsen.

Han tror dog, at resterne af det gamle skorstensbyggeri vil være under nøje overvågning af naboer og andre interesserede i de kommende dage for at sikre, at der ikke sker ulovligheder

»Men i virkeligheden er skorstenen jo helt ødelagt nu. Den var ikonisk og ragede højt op over Vesterbro som en fuckfinger til dem, der ville fjerne Slagtergårdene. Nu er det vanskeligt at finde en positiv forventning til, hvordan den her sag vil udvikle sig«.

Ejeren af området, Jesper Reinhardts firma Ejendomsselskabet Enghaven, forklarer i en pressemeddelelse til TV 2 Lorry, at man ikke har anden interesse i at rive skorstenen ned end den sikkerhedsmæssige.

»Skorstenen er en integreret del af det byggeprojekt, der pågår. Og vi synes at den bidrager positivt til at skabe et godt miljø. Så det er ikke i vores interesse at fjerne skorstenen» siger Gert Olsen.