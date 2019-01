FAKTA

Forskellige udlejningsmetoder

Faste standere: Benyttes af de hvide bycykler, der lejes fra og afleveres i særlige standere, hvor de også lades op om natten. Systemet ejes af Københavns og Frederiksberg Kommune og DSB.

Virtuelle indhegninger: Køretøjerne lejes fra og efterlades på steder, der så at sige er indkransede af gps-systemets virtuelle hegn. Det styres fra de mobil-apps, køretjerne lejes fra.

Flydende: Køretøjerne efterlades og lejes hvorsomhelst. Brugerne finder dem via mobilapps og kan uden restriktioner stille dem fra sig, hvor de vil, når de er færdige med turen.

Donkey Republics cykler er nogle af de køretøjer, der kan lejes via mobiltelefonen i København. Firmaet benytter såkaldt ’geofencing’for at have styr på, hvor de efterlades og afhentes af brugerne.

