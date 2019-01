Se hvilke projekter, der overlever, og hvilke, der får kniven: Cyklister i Rantzausgade får ikke sikret deres vej. Christiania får ikke nogen områdefornyelse

Først blev projekterne vedtaget. Så fandt kommunen ud af, at den dermed ramte anlægsloftet. Nu er politikere utilfredse med at skulle udskyde vedtagne planer for byforbedringer. Anlægsloftet rammer alt for for hårdt i et København, der vokser, mener teknik- og miljøborgmesteren.

En overgang så det ud til, at trafiksikringen af Nordre Frihavnsgade - en af de mest usikre for cyklisterne i København - blev udsat. At udvidelsen af Dybbølsbro blev sat i bero. At planerne om at gøre flere skoleveje sikre ikke blev til noget lige med det første.

Men de har overlevet i Borgerrepræsentationens forhandlinger om, hvilke projekter, politikerne vil gennemføre og hvilke, der skal udskydes indtil videre og gennemføres alle.

Beslutningerne bunder i Københavns Kommunes problemer med at holde sig inden for regeringens anlægsloft. Bunken af planlagte projekter var vokset så meget, at teknik- og miljøudvalget har måttet gennemgå flere hundrede vedtagne planer for at finde ud af, hvilke man ville udskyde og hvilke man ville holde fast i.

Skulle være gjort anderledes

Det er noget skidt, at det er forløbet på den måde, mener den radikale borgerrepræsentant Mette Annelie Rasmussen.

»Man giver en masse københavnere nogle forventninger om, at nu sker der det, de har ønsket sig i deres lokalområde. Men vi er ikke sat i verden for at skuffe københavnerne«.

Derfor må overborgmester Frank Jensen (S) og hans økonomiforvaltning efter hendes mening fremover sikre, at man ikke ender i samme situation og sørge for, at der er styr på, hvad der lægges op til fra forvaltningernes side, inden det ender på Borgerrepræsentationens bord.

»Det har ikke været noget godt forløb - hverken for forvaltningerne, for politikerne eller for københavnerne«, finder den radikale borgerrepræsentant.

»Det har givet en unødig stor udskudsrunde, hvor der har været en benhård og ærgerlig prioritering«.

De nye områder skal have veje, skoler og cykelstier. Og så er der ikke penge tilbage i anlægsmåltallene til at vedligeholde den gamle del af byen. Ninna Hedeager

Samme holdning har Enhedslistens teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager:

»Det er fuldstændig grotesk og noget af det mest uprofessionelle, når noget, der er så alvorligt for byen, ikke er ordentligt belyst for politikerne«.

Enhedslisten er ikke en del af budgetaftalen for 2019, og hun ser forløbet som uholdbart og tilføjer, at man risikerer at »stikke københavnerne blår i øjnene« ved på den måde først at meddele, at der gennemføres forbedringer i byen for så at udskyde dem efterfølgende.

Den socialdemokratiske gruppeformand i Borgerrepræsentationen, Lars Weiss, er ikke enig i kritikken af økonomiforvaltningen. Det er den eneste måde at få overblik over de projekter, kommunen er bundet til at gennemføre, har skrevet kontrakter på eller blot har på planlægningsstadiet, mener han:

»Den kan ikke gøre andet end at spørge ud i forvaltningerne. Er man utilfreds med det, så ligger problemet ude i den enkelte forvaltning«.

Anlægsloftet giver ikke plads til byens vækst

Konsekvensen af det anlægsloft og den måltalsstyring, København er underlagt fra regeringens side, må derfor blive, at man ikke beslutter nye projekter indtil næste kommunalvalg, mener Ninna Hedeager.