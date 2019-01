Højresvingsulykke: Chaufføren så ikke skiltet med højresvingsforbud - eller den cyklist, der kom kørende ad cykelstien

En lastbilchauffør opdagede ikke cyklisten, inden hans vogn kørte over offeret under et højresving.

Chaufføren var ikke opmærksom på, at højresving var ulovligt lige der på hjørnet af Jagtvej og Ågade i København.

Han gjorde derimod alt for at orientere sig, da han stille og roligt kørte ad Jagtvej frem mod krydset og så intet, inden han mærkede et bump og holdt ind til siden.

Da havde han kørt en cyklist ihjel. Vedkommende var blevet ramt af forhjulet i højre side og derefter kørt over af den tunge lastbils tvillingehjul, har den 35-årige chauffør efterfølgende forklaret.

I øjeblikket ser anklagemyndigheden hos Københavns Politi på, om chaufføren skal tiltales for uagtsomt manddrab efter at have kørt cyklisten ihjel.

Formanden for Cyklistforbundet i København, Erik Hjulmand, pegede efter ulykken i november på, at netop krydset Jagtvej/Ågade er kendetegnet ved hyppige overtrædelser af højresvingsforbuddet.

»Jeg kan konstatere, at den lastbil sandelig ikke er alene i verden. Det er dybt begrædeligt«, lød hans reaktion på ulykken.

Cyklister køres ned bagfra

Dermed blev den 66-årige mand offer for en velkendt ulykkestype, når det gælder påkørsler af højresvingende lastbiler: Ifølge en undersøgelse fra Havarikommissionen for Vejtrafikulykker bliver hovedparten af cyklisterne kørt ned af lastbiler, der kommer bagfra og rammer dem med fronten eller det forreste hjørne af køretøjet.

Med til billedet af tragedien 30. november i det tættrafikerede kryds hører, at den ældre mand kørte på en el-cykel.

Om det spillede en rolle i den konkrete hændelse er endnu ikke oplyst, men erfaringerne viser, at ældre på eldrevne cykler fylder uforholdsmæssigt meget i ulykkesstatistikkerne. Havarikommissionen er i øjeblikket i gang med at analysere en række ulykker, hvor der er kørt på el-cykler.

Kan få en bøde

Retten på Frederiksberg har netop idømt en lastbilchaufør en bøde på 5.000 kroner og en betinget frakendelse af kørekortet for ved en lignende ulykke at have slået en kvinde på cykel ihjel under et højresving i krydset Hulgårdsvej/Borups Allé i København i august sidste år.