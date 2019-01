Amerikansk ejendomsinvestor rykkede ind: Børnenes Boghandel blev smidt på gaden

Der skal fremover være hotelgæster, ikke bogglade børn på Købmagergade 50 i København.

Det er den fremtid, der tegnes op for en ejendom i Købmagergade i København. Her har staten til en pris af noget nær en milliard kroner solgt tre bygninger til et amerikansk ejendomsfirma, der angiveligt vil indrette blandt andet hotel i de købte bygninger.

Det har ramt en velkendt butik i den københavnske handelsgade: Børnenes Boghandel har ligget på stedet i 46 år, men den har måttet vige pladsen efter at være blevet sagt op fra adressen.

Det har tvunget boghandlerfirmaet Arnold Busck, der ejer Børnenes Boghandel, til at flytte den velkendte forretning til en ny adresse i Skindergade 2, en sidegade til Købmagergade.

Ville gerne blive på adressen

Det er ikke sket med direktør Helle Busck Fensvigs gode vilje.

»Vi bliver smidt ud, men ville helst ligge der«, siger hun om den adresse, der i en halv menneskealder har været et mekka for børnebøger.

»Sådan er det med detailhandelen. Det er skrækkeligt, at en lille institution som Børnenes Boghandel må lide under det. Når det er sagt, så er valget, om vi ville ligge et andet sted eller opgive idéen. Boghandelen med børnebøger har en berettigelse. Derfor er det vigtigt at holde fast i den specialbutik«, mener hun.

Du får en steriliseret bykerne, hvor man har taget livet af det, der gjorde gaderne spændende. Allan Mylius Thomsen

Byhistorikeren Allan Mylius Thomsen - der har flere års erfaring som borgerrepræsentant for Enhedslisten på Rådhuset - ser flytningen af den lille butik som et billede på det, der rammer København med fuld styrke i disse år.

»Vi har et aktiemarked, der er sindssygt usikkert. De store kapitalinteresser rykker derfor over i investeringer i fast ejendom. Det giver ikke de store afkast. Men investeringerne er sikre«, forklarer han.

Resultatet er, at det sjældne erstattes af det ensrettede, forudser han: »Vi får en by, hvor man tager livet af små specialbutikker og små selvstændige. Og så bliver det en by uden den traditionelle bys sjæl. Du får en steriliseret bykerne, hvor man har taget livet af det, der gjorde gaderne spændende – det bliver en afmonteret, død by«.

Venerationen for byens huse kan gå tabt

Med de store kapitalkæders overtagelse af ejendommene forsvinder også ansvaret, mener Mylius Thomsen.

»Førhen havde ejerne et forhold til ejendommen og det, der skete ud for forretningerne. De nye ejere i kapitalfondene er hujende ligeglade med, om der ligger folk og sover i porten. Venerationen for ejendommen og facaden er væk«.

Han advarer om, at de udenlandske investorer er med til at presse huslejerne kraftigt op for at sikre sig en fortjeneste på investeringerne i københavnske ejendomme. At der er noget om snakken, viser tal fra erhvervsportalen Ejendomstorvet, der så kvadratmeterpriserne for butikker stige fra 1.300 kr. om måneden i marts 2013 til 2.300 kr. i marts sidste år.

Ejendommen, som nu skal omdannes til et hotel, blev som en af de første herhjemme opført netop for at huse forretninger med store vinduer ud mod handelsstrøget, men har også huset en del af Københavns Universitet, indtil staten solgte ejendommen til investeringsfirmaet i Texas.

Hvis firmaet som bebudet bygger et hotel på adressen, bliver det et led i den voldsomme vækst i mængden af hotelværelser i hovedstaden. Her ventes byen at gå fra lidt over 20.000 værelser til cirka 28.000 værelser inden for blot tre år. Ifølge branchesitet Standby svarer det til otte nye hotelværelser hver dag året rundt de kommende år.

Vi får larmen fra de satans rullekufferter. Allan Mylius Thomsen

»Vi får larmen fra de satans rullekufferter og kan ende som Barcelona, der minder om et tivoli«, mener Allan Mylius Thomsen

Politiken har forsøgt at få en kommentar til planerne for Købmagergadeejendommene fra det amerikanske ejendomsfirmas nordiske kontor, men selskabet har ikke svaret på henvendelserne.

FRA ARKIVET: STRØGETS HISTORIE