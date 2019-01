Jura-professor om whistleblowing: Københavns Kommune i 180 grader vending i Anna Mees bryllupssag

Tidslinje

Anna Mee og whistlebloweren





September 2017. Flere medier bringer artikler om, at daværende beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev vederlagsfrit havde lånt Rådhushallen i Københavns Kommune til sin private bryllupsreception i august samme år. Det fremgik, at beskæftigelses- og integrationsborgmesteren dermed havde sparet 65.000 kr., som var det beløb, kommunen normalt opkrævede for udlån af lokalet.

I artikler om sagen den 12.september 2017 blev kommunens interne arbejdsdokument med en detalje­ret plan for bryllupsarrangementet optrykt. Af dokumentet fremgik, at det var et privat arrangement, og at Københavns Kommune afholdt udgifterne for arrangementet. Der blev i medierne sået tvivl om lovligheden af kommunens angivelige praksis med vederlagsfrit udlån af lokaler til medlemmer af Borgerrepræsentationen.

Desuden bad Ankestyrelsen den 13. september 2017 Borgerrepræsentationen om en udtalelse til brug for at vurdere, om der var grundlag for at rejse en kommunal tilsynssag. Efter mediernes offentliggørelse af det interne arbejdsdokument blev der i september og oktober 2017 afholdt interne møder med medarbejdere i relevante afdelinger i kommunen.

På det ene af møderne blev det bl.a. nævnt, at »man skulle være påpasselig i sin omgang med interne dokumenter og ikke uden videre videregive dokumenter af denne karakter«, og på det andet møde blev det indskærpet, at »interne arbejdspapirer bør håndteres internt«.

Af et interview til TV2 News den 15. november 2017 med overborgmesteren fremgik, at medarbejdere i kommunen havde fået at vide, at videregivelsen af det interne dokument var »fuldstændig uacceptabel«. Det fremgik samtidig, at sagen ikke ville blive videregivet til politiet eller undersøgt yderligere, da der var tale om ikke-fortrolige oplysninger.

Af et interview i Politiken samme dag med overborgmesteren fremgik det, at vedkommende ville »blive irettesat«, hvis det viste sig at være en medarbejder i kommunen, der havde videregivet det interne dokument.

Dagen efter overborgmesterens udtalelser til pressen, den 16. november 2017, blev medarbejdere i kommunen indkaldt til møde med overborgmesteren og Økonomiforvaltningens administrerende direktør. Her beklagede overborgmesteren, hvis det i pressen var kommet til at fremstå, som om det var medarbejdere, der havde givet det interne dokument til pressen. På mødet blev det tilkendegivet, at der var fuld tillid til medarbejderne, og at der ikke havde været eller ville blive indledt en undersøgelse af, hvem der måtte have videregivet oplysningerne, eftersom der ikke var videregivet fortrolige oplysninger.

På baggrund af presseomtalen rejste ombudsmanden den 23.november 2017 over for Københavns Kommune en sag om de ansattes ret til at videregive oplysninger til pressen.

Kilde: Folketingets Ombudsmand













