S vil have 10-års plan for blandet by med boliger til at betale i København

Regeringens udspil om hovedstadens udvikling skuffer socialdemokraterne på Christiansborg, der vil have andelsboliglånet tilbage i ny form for at hindre spekulation.

Regeringens hovedstadsudspil i sidste uge nævner ikke, at boligpriserne i København stiger så meget, at familier med knap så høje indtægter presses ud. Det oprører socialdemokrater på Christiansborg.

Som Politiken har omtalt, viser en ny undersøgelse fra Boligøkonomisk Videncenter, at København er ved at udvikle sig til et reservat for de højestlønnede. Pernille Rosenkrantz-Theil, Socialdemokratiets socialordfører, kalder det det største problem i og omkring København.

Et redskab, der kan sikre mere social balance, er den kun få år gamle regel om, at kommunerne kan kræve mindst 25 procent almene boliger i nye boligområder. En regel, som Pernille Rosenkrantz-Theil håber bliver brugt i fuldt omfang.

Men der skal vel også noget nyt til?

»Der skal laves en 10-års plan for en mere blandet by. Det er et kæmpe puslespil, men vi må have parterne samlet om et forhandlingsbord, og så må vi lægge arm om det«.

Men du må da tænke på nogle konkrete redskaber, du gerne vil have i brug?

»Ja, vi skal have nye måder at finansiere boliger på. Den borgerlige regering under Fogh smadrede andelsboligmarkedet i København. Da jeg flyttede hjemmefra som ung, kunne man få en andelsbolig for 25.000 kroner plus en husleje på 2.000. Den slags kollektive låneformer er en vej frem. Andelsboligmarkedet blev ødelagt, fordi andelsboliger pludselig kunne blive belånt individuelt«.

Altså en ny form for andelsbolig smuglet ind ad bagdøren?

»Lige præcis. Og så skal vi se se på spekulationen, hvor kapitalfonde spekulerer i at forny lejligheder, så huslejerne går op gennem lofterne. Det var aldrig meningen med byfornyelsen, som blev indført i 1990’erne, da vi havde bad og toilet på gangen, at den skulle misbruges til det«.

Du taler om at bygge mere, men lokker det ikke bare flere indbyggere til København, så det bliver endnu dyrere?

»Nej, lige nu trækker folk udad og bosætter sig uden for byen, fordi de ikke har råd til andet. Men så stiger boligpriserne bare i omegnen, og folk kommer længere væk fra, hvor de arbejder. Så mister de kostbare timer på transport i stedet for at være sammen med deres børn inden puttetid«.

Det kunne tyde på, at arbejdspladserne også skal længere ud?

»Der er mange, som du ikke kan sprede. Børnehaverne og skolerne for københavnerne kan ikke ligge i Albertslund. De, der arbejder som pædagoger og skolelærere i København, skal have boliger, de kan betale, i stedet for at pendle på omfartsvejene«.

Men følger man strategien om flere boliger i København og ud på nye øer i vandet, ender vi vel med at blive landfaste med Skåne? Alle kan ikke bo tæt på hipstercafeeerne ved Enghave Plads ...

»Mange vil gerne bo i byerne, og så skal der også bygges boliger til dem. Lige nu presser vi dem ud af byen. I forhold til da jeg flyttede til København for 20 år siden, er Enghave Plads jo blevet et dejligt sted, men vi har også fået mange fine nye bycentre med spændende liv helt ud til Nordvest og Ydre Østerbro. Vi kan godt være flere«.