Ole Birk Olesen: Socialdemokraterne har skabt dyre boliger

Det er svimlende tal: Der forventes 200.000 nye borgere i hovedstadsområdet frem mod 2030. Hvis priserne skal holdes på niveau med resten af landet, skal der opføres 67.000 flere boliger i Københavns og Frederiksberg Kommuner og 31.000 boliger i de øvrige kommuner. Det svarer til 7.500 flere boliger om året.

Det kan man læse i regeringens nye udspil om udviklingen af hovedstaden, og det er hovedbudskabet fra boligminister Ole Birk Olesen (LA). Svaret på de voldsomme prisstigninger er: Endnu flere boliger.

»Socialdemokraterne har gennem årtier forsømt at adressere problemet med mangel på almindelige boliger. For det er antallet, der er afgørende«, siger Ole Birk Olesen.

Ministeren mener, at bolden ligger hos kommunerne:

»Antallet af nye boliger er afhængig af de lokalplaner, som kommunerne lægger. Det seneste eksempel er, at regeringen sammen med Københavns Kommune har søsat ideen om en ny ø med 20.000 boliger og 35.000 indbyggere, Lynetteholmen. Men der skal ske meget andet«.

I sidste uge brystede Københavns Kommune sig af, at der ikke siden 1939 er bygget flere boliger end sidste år. Men de prisstigninger, vi ser, viser, at det ikke er nok at bygge for at holde priserne nede?

»Man kan ikke henvise til ét år og sige, at i det ene år har vi bygget mere. Det skal være en langsigtet trend. I de senere år er der ikke bygget så meget som efterspørgslen er vokset med, og det tyder det heller ikke, at man gør i de kommende år«.

Politiken talte med en familie med helt almindelige indtægter – en skolelærer og en socialrådgiver – der nu flytter til Jylland, fordi de ikke har penge til et hus i hovedstadsområdet. Kunne de blive boende, hvis bare der blev bygget mere?

»Der er ingen tvivl om, at hvis udbuddet vokser ligesom efterspørgslen, kan man holde prisniveauet. Det kan kommunen gøre ved at give mulighed for, at bestemte områder kan blive byggemodnet. Det handler også om, hvor tæt man kan bygge i de nye områder, og om at fortætte de gamle områder«.

Altså tættere og flere høje huse i København?

»Der er stationsnære områder, hvor man af historiske årsager har ret lavt byggeri. Man kunne i lokalplanerne tillade, at der bygges højere«.

Men københavnerne blander sig jo. Et eksempel er højhuset ved Nuuks Plads på Nørrebro, hvor naboerne protesterede så meget, at projektet blev droppet?

»Det er da også et problem, at dem, der bor i byen, kan have en interesse i, at der ikke skal bo så mange. Jeg kan godt lide byen med mange mennesker, som giver mange muligheder og kulturelle og oplevelsesmæssige tilbud. Jeg er som oftest uenig med dem, der ikke vil have flere nye naboer«.

Kommuner kan kræve 25 procent almene billige boliger i nye boligområder. Man kunne sætte procenten op?

»Det vil jeg ikke anbefale. Vi er i gang med at nedbringe antallet af almene boliger i de hårde ghettoer, fordi de almene boliger tiltrækker en meget ensartet beboersammensætning med beboere, som for en meget stor dels vedkommende har problemer. Planlægger man med mere end 25 procent, risikerer man at gentage de fejl, vi nu rydder op i med aftalen om parallelsamfund«.

Socialdemokraterne efterlyser en anden form for boliglån, som er kollektiv og ikke giver samme muligheder for individuel spekulation?

»Jeg har ikke noget imod nye finansieringsformer. Men handler det om at prissætte boliger lavere end markedsprisen, opstår det problem, som vi kender fra andelsboligerne: at der ikke er nok til dem, som gerne vil have dem. Og så er det dem med de gode kontakter, der får dem – eller dem, der er villige til at give penge mere uofficielt«.

Socialdemokraterne lægger også op til, at alle parter sætter sig sammen og laver en tiårsplan for en mere blandet hovedstad?

»Jeg har allerede holdt møde med hovedstadens kommuner for få måneder siden om at sikre fremkommeligheden, så man kan komme nemmere fra omegnen ind til København, men også om, at der inde i København skal bygges mere«