Københavns Kommune vil sende medarbejderne på skolebænken for at blive bedre til at tale med folk fra LGBTI-miljøet

Københavns Kommune har torsdag aften vedtaget en omfattende LGBTI+ politik, der skal forbedre vilkårene for personer i miljøet. Men det er ikke sikkert at alle 50 initiativer kan finansieres.

Københavns medarbejdere skal have træning i, hvordan de møder LGBTI-personer uden at diskriminere dem. Det og 49 andre initiativer til gavn for LGBTI-miljøet har kommunens borgerrepræsentation vedtaget torsdag aften.

Ingen partier stemte imod forslaget, der er stillet af Tommy Petersen, medlem af Borgerrepræsentationen i København for Radikale Venstre.

»Det er så vigtigt. Med det her øgede fokus og den koordinerede indsats, tror jeg virkelig, at vi kan komme langt med at bryde den negative cirkel for LGBTI+-personer, hvor man som barn bliver mobbet, og som voksen trives dårligere end resten af befolkningen«, siger han om vedtagelsen af LGBTI+-politikken.

Det fremgår af den nye politik, at »må̊let med Københavns LGBTI+-politik er at skabe et afsæt for, at de enkelte forvaltninger og kommunen som helhed arbejder for lige muligheder for alle københavnere uanset seksualitet og kønsidentitet«.

LGBTI+ er en samlebetegnelse for lesbiske, bøsser, biseksuelle, transpersoner, interkønnede og andre, som falder udenfor de dominerende normer for køn og seksuel orientering, for eksempel aseksuelle og queer-personer.

Finansieringen ligger ikke fast

Der er grund til handling. En undersøgelse fra Fagbladet 3F viser, at mere end hver tredje dansker har oplevet, at der tales nedsættende om homoseksuelle, biseksuelle og/eller transkønnede på deres arbejdsplads.

København samler nu alle kommunens tiltag målrettet LGBTI+-personers levevilkår under én politik, og samtidig bliver der altså peget på en lang række initiativer, der skal implementeres – hvis politikerne altså afsætter finansiering til dem under budgetforhandlingerne for 2020.

»Vi vil prøve at finansiere det. Men der ikke nogen tvivl om, at vi har meget stramme økonomiske rammer i kommunen, så det kan være, at der er initiativer, vi ikke kan finde finansiering til«, siger Jonas Bjørn Jensen fra Socialdemokratiet, som er medlem af Økonomiudvalget i Københavns Borgerrepræsentation.

LGBTI+-politikken indeholder 50 konkrete initiativer. Den nye politik skal spænde over alle kommunens forvaltninger og sikre lige vilkår og rettigheder for alle borgere.

»Den her politik er et stort skridt i forhold til, at Rådhuset og det politiske niveau i København nu har LGBTI+-personers trivsel meget mere på radaren. Og de bliver nu endnu mere opmærksomme på, hvad der kan gøres for den gruppe«, siger Tommy Petersen, som gerne vil finde finansiering til nogle af initiativerne allerede i marts, hvis han kan få andre partier til at støtte op om det.

Ifølge Jonas Bjørn Jensen fra Socialdemokratiet vil der formentlig ikke være penge til alle initiativerne med det samme.

»Fremadrettet kommer vi til at skulle finde ud af, hvilke initiativer vi skal finde penge til først. Der ligger en række andre initiativer på LGBT området, som vi i forvejen kæmper for at finde penge til – for eksempel det store WorldPride og EuroGames i 2021. Men nu ved vi, hvilke indsatser vi skal prøve at få finansieret«, siger han.

De konkrete initiativer handler blandt andet om at skabe mere forståelse for unges seksualitet blandt lærere og om at øge opmærksomheden på ensomme i LGBT-miljøet.

Forslaget har været undervejs i halvandet år.

»Med den her vedtagelse sender vi et klart signal om, at lige meget hvordan du føler dig som menneske, er du officielt accepteret i København. Og det er et skridt i den rigtige retning for miljøet«, siger Jonas Bjørn Jensen fra Socialdemokratiet.