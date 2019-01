Københavns Kommune har torsdag aften vedtaget en omfattende LGBTI+ politik, der skal forbedre vilkårene for personer i miljøet. Men det er ikke sikkert at alle 50 initiativer kan finansieres.

Københavns medarbejdere skal have træning i, hvordan de møder LGBTI-personer uden at diskriminere dem. Det og 49 andre initiativer til gavn for LGBTI-miljøet har kommunens borgerrepræsentation vedtaget torsdag aften.