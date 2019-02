Hjullåse eller fotobeviser? Hvad skal København gøre ved de bilister, der fylder handikappladserne?

I stedet foreslår hun en anden mulighed, der skal standse de hensynsløse parkeringer: »Jeg kunne tænke mig, at man kunne tage et foto og politiet så automatisk sendte en bøde til ejeren«.

FDM: Lad være med at parkere på handikappladser

Hos FDM er juridisk konsulent Dennis Lange ikke begejstret for forslaget om hjullåse. I stedet på politiet og de kommunale parkeringsvagter øge kontrollerne, foreslår han.

»Der er ingen tvivl om, at man skal lave være med at parkere på handikappladser. Men sætter man hjullås på de biler, der gør det, så er man da sikker på, at de kommer til at stå der længst muligt. Det giver mere mening at intensivere kontrollen. Det vil - tror jeg - have en større effekt«.

Han advarer også mod forslaget om at tillade, at borgernes fotos af biler på handikappladser bliver nok til at udløse en bøde.

»Jeg er bange for, at vi får en stikkerkultur om det. Jeg vil foretrække, at man i stedet ringer efter politiet eller p-vagterne. Det giver mere mening. Det andet er et skråplan«.