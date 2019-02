Konservative: Københavns Kommune bør selv tage CO2-ansvaret

Københavns Kommune vil betale en tysk organisation CO2-kompensation for sine flyrejser.

Atmosfair støtter skovplantning og miljø- og energiprojekter i udviklingslandene og skal derigennem udligne skaderne ved CO2-udslip.

Men det er at stikke af fra ansvaret, når bystyret sender penge til en udenlandsk organisation i stedet for at gøre noget ved problemerne lokalt, mener de konservative i Borgerrepræsentationen, hvor den såkaldte CO2-kompensation behandles i økonomiudvalget.

»I stedet for at købe aflad synes jeg, at vi skulle gør noget selv. Vi kunne bruge de penge til at plante træer i København. Jeg synes, vi løber fra regningen, når vi sender penge til en tysk organisation«, mener partiets gruppeformand på rådhuset, Jakob Næsager.

Han peger på, at kommunen i forvejen har planer om at skabe parker ved Selinevej og i Nordhavnen, hvor der på den yderste spids skal anlægges et naturområde, der er dobbelt så stort som Kongens Have.

»De penge, vi vælger at donere til den tyske organisation, kunne bruges til at plante træer derude«, mener Næsager.

K: Vindmølleinvesteringer gør ikke byen klimaneutral

I forvejen har Københavns Kommune blandt andet forsøgt at blive CO2-neutral ved at investere i vindmøller på Lolland og i Jylland.

»Det er noget hokus pokus. Man kan ikke sige, at København bliver CO2-neutral ved at opstille vindmøller flere hundrede kilometer væk«, mener borgerrepræsentanten.

KOMMUNENS FLYVETURE Der er stor forskel på mængden af flyveture, hver forvaltning står for. Her er oversigten over de i alt 2.492 flyrejser i 2017: Teknik- og Miljøfovaltningen: 718 ture

Socialforvaltningen: 313 ture

Økonomiforvaltningen: 418 ture

Sundheds- og omsorgsforvaltningen: 175 ture

Kultur- og fritidsforvaltningen: 294 ture

Børne- og Ungdomsforvaltningen: 478 ture

Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen: 96 ture De ture har ifølge økonomiforvaltningens opgørelse medført et CO2-udslip på 442 ton. Kompensationen pr. ton ligger på cirka 125 kroner. Du kan selv se et overslag over CO2-udledningerne ved dine flyrejser på denne beregner. Fotomontage. Vis mere

Af forslaget til økonomiudvalget fremgår det, at kommunens samlede flyrejser hvert år gøres op, så det opklares, hvor store CO2-udslip de har medført. Derefter betales en såkaldt klimakompensation, der skal udligne udslippene. For rejserne i 2017 svarer det til omkring 55.000 kroner i kompesationsudgifter, som dækkes af forvaltningerne.

I oktober sidste år vedtog Borgerrepræsentationen et forslag fra Alternativet og de radikale om at udligne kommunens CO2-udslip. Efter at have sonderet mulighederne anbefaler Økonomiforvaltningen, at bystyret lader Atmosfair modtage penge til kompensationerne.