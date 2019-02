Frederiksberg vil gerne gøre det lettere for cyklisterne. Men det må de ikke for politiet

Reglerne blev ændret for flere år siden. Og erfaringerne er gode. Alligevel vil politiet ikke indføre nye regler til gavn for cykeltrafikken i 16 kryds på Frederiksberg.

Konklusionen var klar, da Vejdirektoratet analyserede en række forsøg med at lade cyklister svinge til højre for rødt: Der var ingen problemer.

Alligevel har Københavns Politi nægtet at give Frederiksberg Kommune tilladelse til at lovliggøre cyklendes højresving i 16 lysregulerede kryds uanset farven på trafiksignalet.

I efteråret 2016 åbnede Vejdirektoratet ellers for muligheden, der siden er indført i en række kryds landet over. En evaluering har vist, at der ikke er registreret flere uheld eller farlige situationer.

Men muligheden kommer ikke til Frederiksberg lige med det samme efter politiets veto mod trafikforbedringen.

Kan ’smitte’ til andre kryds

Blandt begrundelserne fra politiet er den, at det kan opfattes som en almen accept af manøvren.

Begrundelsen til Frederiksberg Kommune lyder: »Københavns Politi kan ikke udelukke, at iværksættelsen af højresvingende cyklister frem for rødt lys vil kunne medføre en opfattelse hos den enkelte cyklist eller knallertkører om, at cykelhøjresving for rødt lys i almindelighed også kan foretages i andre vejkryds, der ikke er omfattet af forsøget«.

Lever op til alle krav

Afslaget kommer efter længere tids indsats fra kommunen for at få åbnet for den cykelvenlige manøvremulighed. Den første ansøgning blev sendt af sted i marts sidste år og gjaldt en række kryds, der lever op til de krav, vejreglerne stiller for at tillade cyklisters højresving for rødt.

VENSTRESVING FOR RØDT Vidste du at cyklister i dag godt må køre over for rødt? Det er tilladt i venstresving, hvor den cyklende ifølge færdselslovens paragraf 49 skal fortsætte gennem krydset til det modsatte side hjørne. Der skal være grønt ved det første led i manøvren. Men når han eller hun skal forsætte i andet led behøver vedkommende ikke at vente på grønt igen. Nu skal den blot foretages, når det kan ske uden ulempe for den øvrige færdsel.

Forudsætningen er, at der er cykelsti i begge ’ben’ i krydset, at den er bred nok til at kunne opdeles i en ligeud- og en højresvingsbane, at det er et kryds med lave hastigheder og uden mange fodgængere, som cyklisterne ifølge færdselsloven under alle omstændigheder skal holde tilbage for.

I april krævede politiet, at der kom detaljerede tekniske tegninger over hvert enkelt af krydsene, hvilket kommunen leverede. Og i november kom så et blankt afslag. Der er tale om store kryds,

Vil prøve igen

Nu vil Frederiksberg Kommune ifølge indstillingen til by- og miljøudvalget forsøge at få politiet i tale for at se, om det vil gå med til et mindre antal kryds.

Håbet er samtidig, at politiet vil forholde sig mere specifikt til krydsene og ikke ser det som en samlet løsning, fremgår det. Og at kommunen kan få et ja til at give cykeltrafikken det lille løft.

Se Vejdirektoratets instruktionsfilm om de lovlige højresving for rødt.