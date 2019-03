Thorvaldsenmuseet lider af aldermomsskavanker

Nu kommer Thorvaldsenmuseet under observation.

Den ikoniske bygning ved Christiansborg har stået stolt som nabo til Christiansborg siden 1848. Men det er en aldrende ejendom. Det blev demonstreret i foråret, da en stor sandblok gav slip - og dermed afslørede, at der så småt er ved at være alderdomssvækkelser i konstruktionen.

Foto: Finn Frandsen Det var dette hul i facadebåndet af sandsten, der fik Københavns Kommune til at få bygningen undersøgt.

Det viste sig ifølge Københavns Kommune, at der var trængt fugt ind til armeringsjernet i facaden. Det havde reageret ved at udvide sig og dermed skubbe sandstenen ud. At det er en bygning, der også mærker rystelserne fra tung trafik gør det heller ikke bedre.

Årligt sundhedstjek

Resultatet er, at eksperter har gennemgået tagkonstruktionen og facaden og fæstnet udsatte bygningsdele med stålankre.

Samtidig har kommunen nu bedt Teknologisk Institut om at gennemgå facaderne en gang om året for at sikre, at man ikke igen oplever, at sandsten fra facaderne pludselig ryger ned. Heldigvis. Det er en herlig bygning, som den står der med sin billedfrise forestillende modtagelsen af den berømte billedhugger, da han vendte hjem efter mange år i Italien med en samling af værker, der udstilles i det markante museum.

Foto: Finn Frandsen Afspærring langs facaden.