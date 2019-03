For flere år siden fik cyklister og gående plads i gaden. Nu vil København bygge et stort p-anlæg, hvor der før var fredeligt

Vester Voldgade er præmieret efter at være gjort til en stille promenade- og cykelgade. Nu vil politikerne have bilerne tilbage: Et stort p-anlæg skal have indkørsel fra den fredeliggjorte gade.

Godt nok er beslutningen om at få langt flere parkeringspladser i det indre København otte-ti år gammel.

Der er sket meget siden. Det går op for flere og flere, at vi af hensyn til klimaforandringerne ikke kan blive ved, som vi plejer.

Men den gamle beslutning følges fortsat slavisk, også selv om det er velkendt i kommunen, at øget parkeringskapacitet kan få flere til at vælge bilen.

Problematisk placering

Derfor er Københavns Kommune på vej til at give grønt lys for en parkeringskælder på Dantes Plads trods flere problemer. Det gennemføres fremfor et forslag om at bygge under den nærliggende Jarmers Plads, sådan som som forvaltningen har anbefalet det.

Det gennemføres også trods etableringen af nye parkeringspladser ganske få hundrede meter fra den plads, der nu skal brydes op. Dantes Plads får et sted mellem 228 og 405 parkeringspladser. 280 meter derfra har gigantbyggeriet Blox 350 pladser. Og under Langebro åbner inden for få måneder et p-anlæg med plads til op mod 150 biler, få hundrede meter fra Dantes Plads.

Oven i det kommer, påpeger beboerne, at der om lidt åbner to nye metrostationer inden for 300 meters afstand.

Planerne vil sende bilerne ind ad en tilkørselsvej, Vester Voldgade, som kommunen for blot seks år siden brugte meget store beløb på at trafiksanere og fredeliggøre.

Spørgsmålet er, om der overhovedet er behov for pladserne. I dag er der 49 parkeringspladser til rådighed, men de udnyttes slet ikke fuldt ud. Belægningen i dagtimerne er på 88 procent, og om aftenen er den nede på 79 procent, viser kommunens tal.

Naboer undrer sig

Beboerne og forretningsdrivende omkring Dantes Plads forstår ikke, at kommunen tilsyneladende uden at forholde sig til de ændringer, der er sket, kører videre med den gamle beslutning.

Man kunne forlange, at de afventer effekten af metrocityringen og måler, hvor meget de omkringliggende parkeringshuse bliver brugt. Jette Ingerslev

»Man kunne forlange, at de afventer effekten af metrocityringen og måler, hvor meget de omkringliggende parkeringshuse bliver brugt. Jeg mener, at vi må have fakta på plads først«, mener den pensionerede klinikchef Jette Ingerslev, der undrer sig over, at kommunen først fredeliggør kvarteret og derefter vil genindføre biltrafikken trods forbedringerne for gående og cyklende i byrummet.

»Det her går på tværs af de intentioner, man har haft for området«.

Foto: Holger Damgaard Dantes Plads omkransede kigget på Glyptoteket - før H. C. Andersens Boulevard blev gjort til en otte-sporet bilgade gennem området.

Dantes Plads omkransede kigget på Glyptoteket - før H. C. Andersens Boulevard blev gjort til en otte-sporet bilgade gennem området. Foto: Holger Damgaard

En anden beboer, operasangeren Nikolaj Schiøtz Winding, undrer sig også såre: »Gaden er blevet fredeliggjort. Så er det da ærgerligt, at de trækker trafikken op igen«.

Adgangsvejen blev gjort til en stille sivegade

Københavns Kommune har solgt rettigheden til at oprette et underjordisk parkeringsanlæg under pladsen lige over for Glyptoteket. Den lille plads blev anlagt i 1924 foran museet på et tidspunkt, hvor det meste af trafikken til og fra Amager blev ledt af Vester Voldgade. I dag ligger pladsen med Holckenhus som den mest kendte bygning mellem voldgaden og H. C. Andersens Boulevard, der er vokset kraftigt siden dengang.

Det vil da være fuldstændigt åndssvagt at øge biltrafikken på strækningen igen. Nikolaj Schiøtz Winding

Samtidig er Vester Voldgade fredeliggjort til at være en stille sivegade, der delvist rummer et legeområde foran en skole men også kommer til at huse en af byens centrale cykelruter, når den forsinkede cykelbro Lille Langebro ventes at åbne til sommer.

DANTES PLADS Fik sit navn i 1921 i anledningen af 600-året for den italienske forfatter Dante Alighieris død. Han skrev bl.a. ’Den guddommelige komedie’. Et mindesmærke for ham står på en antik søjle, doneret af den italienske hovedstad Rom. Værket er udført af billedhuggeren Einar Utzon-Franck og arkitekt Carl Brummer. Kvinden på søjlen er Beatrice Portinar, Dantes ungdomskærlighed. Tidligere var Vester Voldgade hovedruten mod Amager, men da Langebro blev indviet i 1955, blev trafikken ført via Vestre Boulevard i stedet. Den blev samtidig omdøbt til H. C. Andersens Boulevard, der i dag skærer pladsen mellem Glyptoteket og voldgaden over. Kilde: Gyldendals Store Encyklopædi og Wikipedia

Strækningen blev for seks år siden hædret for sin vellykkede omlægning, der fik en pris for »gennemført kvalitet« i omdannelsen fra almindelig trafikgade til en strækning, som inviterer til promenader og ophold.

»Så vil det da være fuldstændigt åndssvagt at øge biltrafikken på strækningen igen«, siger Schiøtz Winding.

Men med planerne for en kostbar parkeringskælder skal den smalle ensrettede gade fremover også fungere som føderute til det privatejede parkeringsanlæg. Kommunen lægger op til, at en del af pladsen skal fyldes med tilkørselsveje til nedkørselsramper eller bilelevatorer til parkeringspladserne, der kommer til at koste i nærheden 874.000-1.006.000 kroner stykket at anlægge.