København kan få 1.000 nye ungdomsboliger hvert år

Nu - eller i hvert fald om få år - skal det være slut med, at tusinder af tilflyttende unge på grund af den københavnske bolignød hver sommer og hvert efterår skal sove i telte, biler, på venners sofaer eller på nas hos onkler og tanter.

For byggeriet af ungdomsboliger skal fordobles. Op til 12.000 bør skyde op af jorden frem til 2031, altså 1.000 boliger til studerende og andre unge om året mod før 500.

Det skal ifølge overborgmester Frank Jensen (S) være målet i den kommende kommuneplan, som de københavnske politikere skal vedtage senere i år. Typisk skal boligerne være på cirka 35 kvadratmeter, og hver fjerde skal være billige almene boliger, der helst ikke skal koste mere end 4.000 kroner om måneden plus forbrug.

»De unge tilhører en lavindkomstgruppe, der har svært ved at finde en bolig i København, og vi er en by med sociale forpligtelser. Nu skal vi sætte ekstra fart på nybyggeriet, så vi kan tilbyde flere mindre boliger boliger til en fornuftig pris«, siger Frank Jensen.

Han kan boligtallene på fingrene og næsten i decimaler: I dag er der 15.299 ungdomsboliger og målet i 2031 er 26.848 af dem, fortæller han.

1.000 kroner billigere

Når hver fjerde ungdomsbolig skal være almen, er det primært fordi de på grund af offentlig støtte typisk koster tusind kroner mindre om måneden end de private.

Overborgmesterens initiativ kommer i forlængelse af hans udspil for et par uger siden om at opbløde det hidtidige kommunale krav om, at al nybyggeri i gennemsnit skal være på 95 kvadratmeter pr. bolig, og at der samlet set skal bygges 60.000 nye boliger frem til 2031.

Det har betydet en bremse på byggeri af mindre boliger, og samtidig er situationen stadig mærket af, at kommunen i 1995 indførte et byggestop for almene ungdomsboliger, som først blev hævet igen i 2012.

Frank Jensen forklarer den hidtidige boligpolitik med, at indtil for få år siden var over halvdelen af den københavnske boligmasse små boliger. Som led i revitaliseringen af byen var det nødvendigt at arbejde for flere store boliger til familier.

Men var ungdomsboligstoppet en fejl?

»Nej, men jeg er superglad for at være den, der ophævede det. Og jeg vil bare gøre opmærksom på, at der er bygget 4.900 ungdomsboliger siden 2010, hvor jeg startede som overborgmester, og vi har planlagt yderligere 4.400, der er på vej. På den korte tid har vi faktisk bygget mere end halvdelen af de ungdomsboliger, der er i København nu. Det er jeg stolt af«.

Dansk Byggeri anslog sidste sommer, at der var et akut behov i København for op mod 8.500 ungdomsboliger, og erhvervspolitisk direktør i organisationen Torben Liborius slår da også fast, at selv om København fordobler byggehastigheden, vil der også næste sommer være stor mangel på loft over hovedet til de mange nye på uddannelserne.

»Men over en årrække vil det være et seriøst bidrag, hvis der bliver bygget 1.000 nye ungdomsboliger hvert år de næste mange år. Ja, så er det ved at være løst indenfor ni-ti år, så det er et rigtigt godt initiativ«, siger Torben Liborius, der peger på, at også de kommende år er der brug for tillige at opføre midlertidige boliger på områder, som der endnu ikke er lokalplaner for.

Endnu flere almene ungeboliger, tak

Enhedslistens miljø- og teknikborgmester Ninna Hedeager Olesen kalder overborgmesterens udspil »positivt«, men mener, at det kun at stille krav om 25 procent af de 12.000 nye ungeboliger skal være almene er alt for uambitiøst, »for så står vi bare med 9000 boliger, som i virkeligheden blot er små og meget dyre lejligheder«.

»Ungdomsboliger bør være almene, så vi har en garanti for, at de faktisk er til at betale for studerende og går til studerende. Ellers ender København med kun at være for de velstillede«, skriver Ninna Hedeager Olesen til Politiken, der peger på, at boligen skal være til at betale på en SU.

Hendes forgænger og partifælle Morten Kabell slog i Berlingske forleden til lyd for udelukkende at bygge almene boliger til unge, fordi huslejen i de private kan være på 6.000 kroner eller mere.

Det mener Frank Jensen ikke er muligt, fordi planloven kun tillader, at en kommune kan kræve 25 procent almene boliger.

»Vi skal jo overholde landets love«, siger Frank Jensen.