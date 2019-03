Frederiksberg vil også have sine Torvehaller, og De Konservative og SF er enige om at foreslå, at den golde og vindomsuste plads bag Frederiksberg Rådhus skal genopstå som noget sjovere. De to rådmænd Balder Mørk (SF) (tv) og Simon Aggesen (K) (th) vil sende bilerne under jorden på pladsen bag Frederiksberg Rådhus og bruge pladsen ovenpå til torvehaller. Foto: Thomas Emil Sørensen