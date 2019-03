Håndværksformand om manglende p-pladser: Skal du skifte faldstamme hos en kunde, kan du ikke tage tingene med i metroen

Borgmester vil have ny vurdering

»Jeg har svært ved at tro på, at det ikke skulle kunne lade sig gøre. Så vi har bedt om en ny vurdering i forhold til lovligheden«, siger beskæftigelsesborgmester Cecilie Lonning-Skovgaard (V), som undrer sig over, at det skal være så svært for byen at sikre håndværkere plads til arbejdskøretøjerne.

»Det er ikke, fordi vi ikke vil det grønne, men det her handler om at få en by til at fungere. Det er en arrogance over for almindelige mennesker. Når vi hører, at håndværkere siger nej til opgaver, skyder vi os selv i foden. Uanset ideologisk ståsted må vi anerkende, at en by har behov for håndværkere, hvad enten det drejer sig om at skifte ruderne eller installere en ny vaskemaskine. Det kræver, at vi har håndværkere, der kan komme til med deres værktøj og det udstyr, der skal til for at løse opgaverne«.

Københavns Kommunes teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager (EL) skyder skylden for pladsproblemerne over på Christiansborg.

»Når regeringen smider penge i at gøre det lettere at tage bilen ind til København, gør den det ikke lettere for håndværkerne at finde en parkeringsplads. Vi skal have flere over i den kollektive transport og op på cyklen, så der er plads til dem, der har brug for en bil«, siger hun.

Med redskaber som kørselsafgifter, bedre kollektiv trafik og bedre forhold for cykeltrafikken kan mængden af biler på vejene bringes ned – til gavn for dem, der kører i bil eller varevogn, fordi de er nødt til det, frem for dem, der reelt set ikke har et direkte behov for at tage bilen.

»Jeg forstår godt håndværkernes frustrationer og ser bestemt også gerne, at det bliver lettere at finde en parkeringsplads for dem, der er afhængige af en bil«, tilføjer borgmesteren.

Dækker nummerpladerne

En af dem, der dagligt har problemer med at komme til i København, er Niels Ramsing, der er selvstændig entreprenør. Han har i desperation over besværet med at komme til at holde i byen grebet til et probat middel. Han sætter ganske enkelt gaffertape på nummerpladerne, når hans vogn med værksted og værktøj holder ud for arbejdsstedet.