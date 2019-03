Kun få beboere ønsker egen bil, men: Lokalplan kræver p-plads til 50 biler ved nyt og miljøvenligt bofællesskab

Politikerne på rådhuset i København skal gå med på idéen, hvis et nyt og grønt bofællesskab skal have lov at slippe for kravene om et bestemt antal p-pladser på grunden.

Der skal være grønt og godt i Grønne Eng.

Det er et bofællesskab, der er på vej i Ørestad i København. Det skal huse rækkehuse og etageboliger - vel at mærke opført i miljørigtige materialer, solenergi og med en økologisk fælleshus. Bebyggelsen kommer til at lige lige ud til Kalvebod Fælled og får få hundrede meter til Vestamager-metrostationen.

Spørgsmålet er, om bofællesskabet kan få lov at slippe for at skulle bruge en del af det grønne område på parkeringspladser.

Krav om et bestemt antal p-pladser ønskes opgivet

Københavns Kommunens lokalplan kræver, at der gøres plads til 50 biler ved bebyggelsen. Men det er der slet ikke brug for, viser en rundspørge hos køberne af boligerne. Under en femtedel har ønske om at have egen bil. Især ikke, hvis der som planlagt kommer delebiler, som beboerne kan benytte sig af, ifald der er behov for det.

På mandag skal teknik- og miljøudvalget stemme om en dispensation til de kommende københavneres nye boligkvarter. Politikerne skal tage stilling til, om de vil acceptere, at kravene om plads til biler mindskes, så der udelukkende oprettes 30 parkeringspladser med henvisning til, at beboerne i så høj grad hellere vil have adgang til delebiler end selv at skulle eje et motorkøretøj.

Det vil ifølge Københavns kommune være første gang, der dispenseres fra parkeringskravene, fordi delebiler erstatter det gammeldags bilejerskab.

»Jeg kan ikke se nogen grund til, at vi skal påtvinge et bofællesskab parkeringspladser, når de kommende beboere selv giver udtryk for, at der ikke er behov for dem«, mener teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager (EL).

Pladsen kan bruges bedre

Bag byggeriet står Eco-Village, som Rasmus Larsen er medejer af. Han vil være tilfreds, hvis de får lov at slippe for at skulle bruge en del af grunden til parkeringspladser, ingen vil have.

»Det vil være en god idé. Det er et fåtal, der har behovet for en p-plads. De er bare fordyrende for projektet. Og vi kan nemt bruge pladsen til noget andet«, siger han.

I stedet for at skaffe plads til biler, få af beboerne har, kan det miljøvenlige bofællesskab få behov for mere plads til et helt andet transportmiddel. Derfor kan der komme krav om, at der sikres mere plads til ladcykler, fremgår det af indstillingen til udvalget i Borgerrepræsentationen.