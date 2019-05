Vil du bo op ad en motor, der udspyr sundhedsfarlig røg i timevis? Det skal de på Vesterbro

DSB lader lokomotiver stå med tændte motorer i timer ad gangen nær hovedbanegården. Det er nødvendigt at have køreklare reservelokomotiver stående, forklarer virksomheden. Men en ekspert frygter den partikelforurening, det kan give.

Det er noget skidt, der udledes fra DSB’s lokomotiver.

Men det bliver ikke bedre af, at lokomotiverne står med motorerne i gang i timevis ud for beboelsesejendomme på Vesterbro i København uden i øvrigt at flytte sig på skinnerne.

Effekten af udstødningerne fra lokomotiverne er tidligere blevet undersøgt af Københavns Universitets institut for folkesundhed. Det har afsløret, at personalet i togene, på perronerne og i værkstederne udsættes for forhøjede koncentrationer af de såkaldt ultrafine partikler, ufp’er.

Partikler trænger dybt ind i lungerne

Det er et problem. Kommer de mikroskopiske partikler fra en dieselmotor, er de hovedsageligt mellem 10 og 100 nanometer i diameter. Det er en størrelse, der gør, at de i højere grad ender i de yderste dele af lungerne. Den betyder samtidig, at de med deres overflade og mulige gennemtrængningskraft giver en særlig risiko for, at de giftige stoffer i partiklerne kan påvirke lunger og kredsløb.

LOKOMOTIVER ME-lokomotiverne har været i brug fra begyndelsen af 1980’erne og skulle efter de oprindelige planer have været taget ud af brug i dag. Maskinerne er berygtede for den betydelige partikelforurening, de er skyld i. Det har fået DSB til gennem de seneste fem år at udskifte dele. Det har reduceret udledningen af ultrafine partikler med 80 pct, oplyser selskabet. Fra 2021 begynder en ny generation lokomotiver at køre på skinnerne. DSB får mindst 26 Vectron-ellokomotiver fra Siemens. De skal til at begynde med primært køre i den sjællandske regionaltrafik med dobbeltdækkervogne. Vis mere

Togførere risikerede ifølge undersøgelsen under deres køreture at få koncentrationer på op mod 150.000 ufp/cm3, mens der på en stærkt trafikeret vej som H. C. Andersens Boulevard igennem det indre København blev målt op mod 46.500 ufp/cm3 ved en kontrolmåling.

Et resultat af den partikelforurening, DSB-ansatte udsættes for er, at de kan få foretaget udvidede helbredsundersøgelser, der fokuserer på de ultrafine partiklers virkning på kroppen.

Ekspert: Virker oldnordisk

Men de mennesker, der bor på Ingerslevsgade langs baneterrænet i København, må leve med forureningen. Selv om DSB har ombygget lokomotiverne, så er der fortsat stor bekymring over naboskabet. Det forekommer dem ikke betryggende, at DSB lader ME-lokomotiver holde med motoren i tomgang i timevis lige op ad et beboelsesområde.

Det undrer seniorrådgiver Kåre Press-Kristensen fra Det Økologiske Råd: »Det virker oldnordisk at have det materiel til at stå og ose i flere timer. Selv en lille personbil slår motoren fra, blot den holder for rødt«.

Filtre fjerner en stor del

DSB har de seneste år ændret på materiellet, så mængden af ultrafine partikler fra ME-lokomotivernes motorer ifølge selskabet er faldet med 80 procent. Der er også kommet særlige filtre i dobbeltdækkervognenes luftindtag, så partikelforureningen faldt med lidt over en tredjedel inde hos passagererne.

»De har forsøgt forskellige ting. Det løser ikke problemerne. Det eneste, der virker, er partikelfiltre. Det kan opfange 99,9 procent af partiklerne. Men det kan være en økonomisk udfordring«, siger Press-Kristensen.

»Vi ved, at diesel-os er kræftfremkaldende på højeste niveau. Man skal ikke gå i panik, fordi man har indåndet lidt af det. Man får ikke kræft og hjertekarsygdomme af korttidseksponering. Men hvis man bor i mange år i nærheden af banelegemet eller i nærheden af et sted, hvor togene holder i tomgang, så er man udsat for det i en væsentlig del af ens liv. Vi ved fra vejtrafikken, at det medvirker til hjertekarsygdomme, blodpropper og kræft og øger risikoen for sygdomme ganske markant. Kører togene forbi ens grund tre-fire gange i timen svarer det til belastningen fra at bo op ad en stærkt trafikeret vej«, forklarer han.

Det tager tid at starte et lokomotiv

Hos DSB erkender informationschef Tony Bispeskov, at lokomotiverne kan genere, når de holder i området med motoren i gang.

»Men det er sådan, at det tager en times tid at gøre sådan et tog klar. Det er ikke som at sætte en nøgle i en bil og så kører den«.