Topchef i Københavns Kommune fyret efter skandalesager

En af Københavns mest magtfulde embedsmænd, direktør i Teknik- og Miljøforvaltningen Pernille Andersen, bliver fyret.

Det skriver bt.dk.

»Jeg har efter nøje overvejelse besluttet at anmode Økonomiudvalget om at indlede en afskedigelsessag mod Teknik- og Miljøforvaltningens administrerende direktør«, forklarer teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) ifølge B.T.

Med en løn på næsten 1,8 millioner kroner og en pension på 20 procent er Pernille Andersen blandt de bedst lønnede kommunale embedsmænd i landet.

Beslutningen om at fyre direktøren blev ifølge B.T.s oplysninger truffet på et møde i Økonomiudvalget tirsdag.

Borgere faktureret ti gange for meget for renhold

Fyringen af den øverste chef kommer efter en lang række skandalesager.

B.T. har blandt andet afdækket, at kommunen fakturerede borgere op mod ti gange for meget for renhold af fortove, og at der var massiv rod i opkrævning af byggesagsgebyrer.

Desuden har Teknik- og Miljøforvaltningen været ramt af en sag, som har betydet, at kommunen i august sidste år politianmeldte en enhedschef i forvaltningen for at hjælpe en ejendomsmægler med en byggesag.

Enhedschefen fik til gengæld lovning på et lavt ejendomsmæglersalær i forbindelse med embedsmandens hussalg.

Dertil kommer den såkaldte Epinion-sag, hvor ledelsen i forvaltningen valgte at fjerne tre kritiske afsnit i en tilfredshedsundersøgelse over byggesagsbehandlingen, har yderligere belastet teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager-Olsen.

Borgmester Ninna Hedeager Olsen forklarer følgende om fyringen:

»Baggrunden herfor er, at der samlet set tegner sig et billede af en forvaltning med utilstrækkelig klarhed om forretningsgangene. Det har på den baggrund været min vurdering, at der er brug for en ny administrerende direktør i spidsen for forvaltningen. Eftersom der er tale om en personalesag, kan jeg ikke udtale mig yderligere om sagen«.

Fyringen af Pernille Andersen er ikke den eneste oven på skandalerne. I oktober blev ni såkaldte centerchefer afskediget.

Grundejere får 17,5 millioner tilbage

Beslutningen om at fyre Andersen falder samtidig med, at en advokatrapport bestilt af Økonomiudvalget i øjeblikket er i gang med at placere et ansvar for, at Teknik- og Miljøforvaltningen igennem en årrække ulovligt opkrævede ejerforeninger i København op til ti gange for meget for at stå for renhold af byens fortove.

Efter kritik fra kommunens Intern Revision har Teknik - og Miljøforvaltningen erkendt den ulovlige praksis og vil nu tilbagebetale 17,5 millioner kroner til grundejerne.