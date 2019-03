København: Mere gratis vand i gaderne - og en sparegrønthøster i daginstitutionerne droppes

Politikerne på Københavns Rådhus har delt 800 millioner kroner ud til blandt andet flere børnehaver og vuggestuer. Og der er også penge til at huse 24 hjemløse og stærkere indsat for børn og unge med særlige vanskeligheder – men socialborgmesteren synes stadig, at hendes område er presset.

Når man står med 800 millioner kroner, der alligevel ikke blev brugt – eller man har solgt fast ejendom, eller man bare har sparet og spinket – kan der blive råd til at stille 20 ekstra vandposter op i den by, man bor i. Så kan medborgerne og turisterne drikke postevand frem for at skulle købe dyrt flaskevand. Og dermed spares der på de forurenende plastflasker.

Her er »man« Københavns Kommune, hvor et bredt flertal netop har overstået »overførselssagen«. En årlig gavebod hvor penge overført fra sidste års regnskab deles ud til højre og venstre af de folkevalgte.

En anden og større nyhed er, at en annonceret besparelse på alle Københavns daginstitutioner og skoler på 1 procent er aflyst.

Som før beskrevet i Politiken blev det ellers sidste år fundet nødvendigt at stramme økonomien på børneområdet, fordi der er kommet langt flere børn med diagnoser og særlige behov end forudset.

Sundheds- og omsorgsborgmester for SF Sisse Marie Welling siger til Politiken, at det at få aflyst 1 procents sparerunden i skoler, vuggestuer og børnehaver har været et af hendes partis vigtigste mærkesager.

»Det kan ikke nytte, at normeringerne bliver forringet af en grønthøsterbesparelse, fordi der er flere børn med særlige behov«, siger Sisse Marie Welling

En af de helt store lunser, der deles ud, er næsten 85 millioner kroner til 23 nye daginstitutionsgrupper med hver 22 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn. Ikke at dét kommer til at føles som en masse ekstra luksus i en by, der vokser med knap 1.000 mennesker... om måneden.

Og for de lokalkendte: 69 af institutionsmillionerne bruges til en helt ny daginstitution på Baldersgade, 11 millioner til at udvide i Geislergade, og så skal der lejes plads i Valby og på Vesterbro.





Presset socialpolitik

På sit eget borgmesterområde glæder Sisse Marie Welling sig også over, at der er fundet penge til at indrette lokaler til tre nye lægehuse i København – henholdsvis på Dortheavej i Valby, på Nørrebro og i Sluseholmen.

»Vi har brug for at få 72 flere læger frem til 2023, kun fire praktiserende læger har åbent for tilgang lige nu, så det haster med løsninger«, siger Sisse Marie Welling

Blandt de grønne initiativer i dette års gavebod er et længe ventet anlæg, der skal sikre, at krydstogtskibe, der lægger til i København, kan få grøn energi fra land. Det skal sikre, at deres dieselmotorer ikke kører og oser, mens de laver strøm til kahytter og restauranter og alt det andet i den flydende by, når skibet ligger ved kaj.

Skæve boliger

Over 39 millioner kroner fra den nye politiske fordeling går til at styrke indsatsen for børn med særlige behov og diagnoser. Og yderligere ni millioner skal sikre midlertidige pladser til specialundervisning.

På det sociale område er der fundet penge til 24 nye skæve boliger på Østerbro til blandt andet yngre hjemløse. Og så skal det stærkt nedslidte herberg Mændenes Hjem renoveres, og i den forbindelse er der er fundet penge til at huse de hjemløse (!) andre steder, mens ombygningen står på.

Nu vi er ved de udsatte: Der er også fundet penge til sommerferiecamps for børn, der bor i dele af København, hvor familierne ikke har så mange penge som gennemsnittet.

Overborgmester Frank Jensen (S) er glad for den brede opslutning om at sikre, at »vi kan få passet alle børn, og at vi har ordentlige tilbud til byens udsatte«

Men socialborgmester Mia Nygaard (R) er lidt mere afdæmpet i tonen i sin første skriftlige udmelding.