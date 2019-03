Cyklistforbundet efter ny højresvingsulykke: Hører lastbiler med anhængere til i cykelbyen København?

»Kan man dirigere den tunge trafik på en måde, der sikrer, at den ikke kommer i karambolage med cyklisterne - og samtidig sørger for, at de kan gøre det arbejde, de er sat til - er det en rigtig god idé at kigge på. Det er en fint tanke, hvis man kan kombinere flere forskellige ting, som gør, at færre rammes af de her ulykker«.

»Vi skal være åbne for at se på, hvad der kan gøres - om der er konstruktive muligheder, som kan afprøves. Skal det være tvangsruter i det omfang, det er ladsiggørligt er det en overvejelse værd«, tilføjer 3F-repræsentanten. Det sidste vil efter hans mening kræve, at der på de strækninger også tages højde for, hvor cyklisterne skal være.

Politiken har uden held forsøgt at få en kommentar til ideerne om et anhængerforbud eller begrænsninger på lastbilers højresving fra overborgmester Frank Jensen (S).

Afkortet cykelsti

Ulykken skete på en strækning, hvor kommunen har valgt at afkorte cykelstien på Vester Fælledvej, så der kan blive bedre plads til bilerne. Dermed blandes den hurtigtkørende motortrafik med cyklisterne på den sidste stykke op til Ny Carlsberg Vej.

Om chaufføren har trukket ud mod venstre for at få lastbilen med anhængeren til højre ind på den smallere Ny Carlsberg Vej og dermed har forringet sit udsyn til cykeltrafikken omkring vognen er ikke klarlagt.

Foto: Jens Dresling Ulykken skete ved et kryds, hvor cykelstien var forkortet af hensyn til pladsen til bilerne.