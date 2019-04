Bliver København overhalet? Amsterdam vil mindske antallet af p-pladser. Og Berlin vil gøre mere for byens fodgængere

Borgmester frygter, at København overhales af andre byer, der satser på bedre byliv. Der er brug for modige beslutninger, mener hun.

Amsterdam vil begynde at nedlægge parkeringspladser i byen. Berlin er på vej med regler, der forbedrer fodgængernes forhold

Og København? Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager (EL) frygter, at byen er ved at miste sin position som et forbillede for andre storbyer.

»København har haft en førerposition, hvor alle har kigget på os. Vi ser, at andre byer i Europa er i gang med at overhale os. Hvis vi ikke sætter mere fart på, bliver vi ikke ved med at være en by, som man rejser til for at lære af«, forudser hun.

Hendes bekymring for, at den danske hovedstad er ved at miste sin fremdrift i overgangen fra at være en bilby til en by, der er fyldt med liv på gaderne. At andre byer flytter sig, når det gælder at gøre byerne mere menneskevenlige, illustreres af to tiltag, der er på vej i Amsterdam og Berlin.

Hun savner vilje på rådhuset til at bevæge sig videre: »Det går for langsomt i København. Men vi har et grønt mindretal med 27 mod 28 i Borgerrepræsentationen. Jeg tror, meget ville være anderledes, hvis et mandat havde rykket sig«.

Amsterdam fjerner parkeringspladser

I Amsterdam er bystyret i gang med at få bilerne ud af byen. Om fem-seks år skal der være 11.200 færre pladser til biler. Derefter vil arbejdet med at give pladsen tilbage til byen fortsætte, så der årligt vil ske en sænkning af antallet af parkeringstilladelser og parkeringspladser.

Byen har i dag 265.000 bilparkeringspladser på gader og offentlige områder samt 167.000 i garager og p-kældre. Det tal vil ifølge avisen Het Parool stille og roligt blive mindre. Planerne rammer ikke så meget dem, der i dag har parkeringslicenser. Men for dem, der flytter til byen og vælger at tage en bil med ind i byen, vil det kunne mærkes på ventelisterne.

»Bilerne vil vedblive med at være en del af byen, men pladsen til dem bliver mindsket«, siger trafikborgmester Sharon Dijksma fra det hollandske arbejderparti, PvdA. Til gengæld vil det komme Amsterdam til gode, når pladsen mellem husene og kanalerne i langt højere grad kommer bylivet og borgerne til gode, forudser hun.

PLADS TIL BILERNE Siden 2004 er mængden af biler ejet af københavnere steget fra ca. 90.000 til 120.000. Der er cirka 125.600 offentlige p-pladser i København, heraf 52.000 i betalingsområdet. Dertil kommer ca. 70.000 private p-pladser - 5.600 af dem i p-huse med offentlig adgang og med en belægningsgrad på ca. 60-70 pct. I gennemsnit søger bilister efter en p-plads i 1 minut og 50 sekunder. Afstanden fra parkeringen til slutdestinationen er i gennemsnit på 160 meter. En undersøgelse viser, at hver fjerde bil på Vesterbro og Østerbro ikke blev flyttet fra mandag til fredag, men holdt hele tiden på samme plads. 65 pct. af de besøgende, der krydser den ydre kommunegrænse, har gratis parkering eller fast p-plads. Kilde: Udkastet til Københavns Kommunes parkeringsredegørelse 2018. Vis mere

I København viser kommunens undersøgelser, at hver fjerde parkerede bil på Vesterbro og Østerbro overhovedet ikke blev flyttet fra mandag til fredag.

»Det giver supergod mening at nedlægge de parkeringspladser. Det er ikke nogle, folk bruger hver dag. I mange europæiske byer arbejder de med at give byrummet tilbage til beboerne i stedet for at plastre det til med biler, der holder stille«, siger Ninna Hedeager.

Berlin vil give fodgængere bedre betingelser

Borgmesteren skeler også til den tyske hovedstad, som vil gøre det bedre at at færdes til fods i byen. Berlins senat er på vej med det, der ifølge Berlin Kurier vil blive verdens første lov for fodgængertrafikken. Målet er at give mere plads til de mennesker, der færdes i gaderne til fods. Enhver, der færdes i den tyske hovedstad ved, at bilen traditionelt er prioriteret højst, men det kommer loven til at ændre, skriver avisen.

Blandt andet vil loven forbyde, at lyssignaler for gående ikke giver dem tid til at komme helt over vejen, men i stedet lader dem ’strande’ på midterhellerne. Fortovene i krydsene kan udvides for at sikre, at afstanden over vejen gøres kortere. Fortove må ikke længere være så smalle, at der opstår pladsmangel og trængsel. Cykling på fortovene kan blive forbudt. Det har ellers været en løsning, bystyret har valgt for at undgå, at der skulle tages plads fra bilerne ved at bygge regulære cykelstier på vejene.