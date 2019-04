Kinesiske pandaer bliver mødt med protester, når de lander i København i morgen

Når Københavns Zoo låner to pandaer af Kina, handler det om at skabe et positivt billede af et regime, der undertrykker menneskerettighederne. Det mener Tibetkommiteen, der demonstrerer mod bjørnenes ankomst.

Det er ikke pandaerne, der demonstreres mod. Det er den kinesiske undertrykkelse af det besatte Tibet.

Det understreger Anders Højmark Andersen, der er formand for Støttekomiteen for Tibet, som i morgen vil demonstrere, når to pandaer ankommer til København Lufthavn. De skal flytte ind i et nybygget pandaanlæg i Københavns Zoologiske Have, der åbner onsdag i næste uge, hvor der vil stå tibetaktivister over for Zoo’s indgang.

Dyrene modtages i lufthavnen torsdag kort før klokken 19.00 og køres til zoo, hvor deres nye anlæg officielt indvies om en uge. I begge tilfælde vil der være repræsentanter for styret i Kina til stede. Og derfor vil tibetvennerne også møde op for at støtte det besatte lands befolkning.

De prøver at dække menneskeretskrænkelser bag nuttede pandaer. Anders Højmark Andersen

»De forsøger at forbedre deres image og prøver at udbrede et andet syn på deres land. De prøver at dække menneskeretskrænkelser bag nuttede pandaer«, finder Anders Højmark Andersen.

Frygter ikke flere lovbrud fra Københavns Politi

Tidligere har politiet herhjemme med magt forsøgt at hindre, at de kunne aktionere. Det tvivler Anders Højmark Andersen på sker igen.

Foto: Jens Dresling Aktivister har bl.a. demonstreret foran Kinas ambassade mod overgrebene mod befolkningen i det besatte Tibet.

Aktivister har bl.a. demonstreret foran Kinas ambassade mod overgrebene mod befolkningen i det besatte Tibet. Foto: Jens Dresling

»Politiet har ingen intentioner om at komme efter os længere. Det har de dårlige erfaringer med«.

Københavns Politis til tider hårdhændede fremfærd mod fredelige tibetaktivister under præsident Hu Jintaos officielle besøg i København i 2012 er undersøgt af en særlig kommission, der har set på de brud på grundloven og menneskerettighederne, politiet begik i forsøgene på at hindre protesterne mod besøget.

Pandadiplomati som dække for menneskeretskrænkelser

Nu kommer pandaerne som et led i en kinesisk fremstød, hvor bjørnene skal give et mere positivt billede af Kina.

PANDAERNE KOMMER De to kinesiske pandaer Xing Er og Mao Sun lander i Kastrup ved 18.45-tiden torsdag. Onsdag den 10. april åbnes pandaanlægget i Zoo officielt 18.30 af Dronning Margrethe, statsministeren og repræsentanter for Kina. Dagen efter åbnes adgange til anlægget for almindelige gæster. Pandaerne skal bo i et anlæg, der er tegnet af tegnestuen Bjarke Ingels Group og af Schønherr Landskabsarkitekter.

Er det ikke fint i sig selv, at pandaerne kommer til København?

»Det er det. Det gavner sådan set også arbejdet med at skabe interesse for naturbeskyttelse og beskyttelse af dyrearter, når man kan se de sjældne dyr«.

Men kolliderer demonstrationerne ikke mod det fine formål?

»Nej. Begge interesser er til stede«, svarer Tibetkomiteens formand.

»Vi demonstrerer mod flere dele af kursen over for Kina. Vi tager afstand fra det danske knæfald for Kina, der har fundet sted siden 2009 med den danske verbalnote, hvor vi anerkendte Tibet som en del af Kina. Og mod de afvisninger af Dalai Lama, der skete i 2011 og 2015«.

Pandahabitater er pressede

Med til billedet hører ifølge aktivisten, at de mange penge, som pandaprojektet koster, kunne bruges langt bedre, hvis målet er at beskytte den truede bjørneart.

»Der er også en tredje side. Man bruger en masse millioner på pandaanlæg, men pengene kunne være blevet givet bedre ud til naturbeskyttelse i Kina og Tibet, hvor de lever«, tilføjer aktivisten.

Ifølge ham er der problemer i de kinesiske pandareservater, som gøres til turistområder med masser af byggerier til skade for den lokale befolkning, der trænges ud og for de sjældne dyr, hvis habitat rammes.