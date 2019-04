Dobbeltfyring af direktører i København skal lukke skandalesager

To chefer i teknik- og miljøforvaltningen står til fyring efter opkrævning af to gange for høje gebyrer for at holde fortove rene. Men også andre sager belaster borgmester Ninna Hedeager Olsens embedsværk.

Hug. Hug.

Øksen bliver svinget på Københavns Rådhus, hvor to topdirektører i den udskældte teknik- og miljøforvaltning på bare to uger er kommet i fyringszonen. Blandt andet fordi de har ansvaret for opkrævning af alt for høje gebyrer for vedligehold og rengøring af fortovene ude hos borgerne.

Fortovene er i hvert fald den umiddelbare grund, som teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) angiver til først at skille sig af med administrerende direktør Pernille Andersen i forrige uge, og nu er det direktør Torben Gleesborgs tur.

Borgmesteren er kommet til sin beslutning, efter at have læst en rapport fra advokatfirmaet Bech-Bruun.

»Jeg har efter endt læsning af advokatundersøgelsen om fortovsordningen set mig nødsaget til at anmode Økonomiudvalget om at indlede en afskedigelsessag mod teknik- og miljøforvaltningens direktør Torben Gleesborg«, skriver Ninna Hedeager Olsen i en pressemeddelelse. Hun ønsker ikke at kommentere personsagerne yderligere.

Om en uge skal Københavns Borgerrepræsentation tage stilling til advokatrapporten, der derefter – i anonymiseret form, hvor borgernes navne slettes – kan læses af offentligheden.

Fortovsgate

»Fortovsgate« kunne man fristes til at kalde sagen om de mere end ti gange for høje gebyrer for at få rengjort fortove i hovedstaden.

Således skulle en andelsforening betale 90.000 kroner om året til kommune for en renholdelse, der mest bestod i, at en ansat et par gange om måneden kom forbi og samlede papir op – mens kommunen ikke rykkede ud, når der var meget affald.

Men flere andre møgsager har også hobet sig op i Københavns Kommunes absolut største og mest økonomitunge forvaltning. Således har dagbladet BT afsløret tilfældigheder i, hvor højt et beløb borgere i København bliver opkrævet, når de indsender en byggeansøgning.

Og der har været kritik af at kommunen har opkrævet 11 procent for meget i byggesagsgebyr. Taksten var 799 kroner i timen, men burde have været 711 kroner. Kommunen afviste at tilbagebetale pengene med begrundelsen, at det er for dyrt i administration. Men til gengæld vedtog et flertal i Københavns Borgerrepræsentation helt at afskaffe byggesagsgebyret for virksomheder og borgere ved budgetforliget for 2019. Det vil koste kommunekassen over 34 millioner kroner i år.

Arrogance

Undervejs i forløbet er det også kommet frem, at medarbejderne i forvaltningen bruger for lidt tid på at behandle byggesager og for meget tid på andre ting. Det faldt der kritik for sidste år fra København Kommunes interne revision.

Og så har BT også kunnet afsløre, at fem chefer i forvaltningen bad analyseinstituttet Epinion om at luge de kritiske afsnit ud af en undersøgelse om borgernes tilfredshed med byggesagsbehandlingen. Forvaltningen fik sin vilje.

Og som Politiken har fortalt har der været sager, hvor teknik- og miljøforvaltningen har lovliggjort sine egne ulovligheder i byggesager – ved blandt andet på papiret at tillade et ulovligt stort byggeri og så bagefter godkende det alligevel.

En kritiker af teknik- og miljøforvaltningens metoder er det socialdemokratiske medlem af Borgerrepræsentationen Niels E. Bjerrum, der fastslår, at forvaltningen i lang tid har »optrådt med vis arrogance overfor borgerne og borgernes penge og overfor det politiske system«.

»Det har længe været sådan, at hvis man som politiker vil udfordre denne forvaltning, skal man stå meget tidligt op«, siger han.