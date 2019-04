Løbehjulsparkering i fodgængernes territorium: Hvorfor gøre plads, når man kan blokere fortovet? Hvorfor vise hensyn, når man kan lade være?

Det burde være simpelt. Fortovet er for fodgængere og ikke en p-plads for elløbehjul. Så kom Tier på banen.

Egentlig kan det mest af alt undre, at det overhovedet bliver gjort på den måde.

En række udlejningsløbehjul stilles op - ikke ved cykelstativerne, ikke langs siden af fortovet, men midt i det hele. Uden omtanke.

»Det er da en ’interessant’ parkering«, siger formanden for Fodgængerforbundet, Anne Brix Christiansen.

Hun var sådan set forberedt på, at der ville opstå problemer, da transportminister Ole Birk Olesen (LA) åbnede for forkætrede elløbehjul i trafikken.

»Men vi troede, at det var vore venner i Cyklistforbundet, der ville få problemer, fordi løbehjulene skulle køre på cykelstien. Vi havde ikke lige forudset den måde at spærre fortovet på«.

Fodgængerformanden undrer sig over selskabets adfærd, når det vælger at stille løbehjulene midt på fortovet uden hensyn til andre: »En ældre med rollator ville have problemer med det. En barnevogn kan ikke komme forbi. Og vi andre bliver bare møgirriterede«.

Lover ét, men gør det stik modsatte

På sin hjemmeside siger virksomheden bag løbehjulene, Tier, at parkeringerne ikke må spærre fortove. Alligevel ser det ud til at være rutine, at dens mandskab vælger at placere løbehjulene midt på fortovet, når de sættes ud efter nattens opladning.

Over for Politiken meddeler Tier skriftligt, at parkeringen på det øverste billede var »en fejl«.

»Vi har allerede bedt vores hold om at være mere opmærksomme og følge instruktionerne. Det her skulle forhåbentlig ikke ske igen«, skriver en vis Bodo Braunmühl på vegne af Tier.

Næste dag stod elløbehjulene da heller ikke og fyldte fortovet ud foran cykelstativet. Nu fyldte de fortovet lidt længere nede ad gaden. Bodo fik ret. Sådan da...

Tiers parkering af løbehjuleme efter Politikens spørgsmål om fremgangsmåden.