Boliger, miljø og palæstinensere: Borgmesteren, der nu trækker stikket en stund, har en bred interesse for de svageste

Det er en politiker, der i mange år har levet og åndet for politik, som nu trækker stikket for en stund.

Københavns teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen holder en pause efter en sag om en formodet voldtægt, der har fundet sted i hendes eget hjem. På Facebook har hun skrevet, at hun kender både offer og gerningsmanden – et bestyrelsesmedlem fra Enhedslisten København, der er nu fængslet, og som er frataget alle sine tillidsposter.

Det er en oplevelse, som har givet hende behov for at holde sig fra borgmesterkontoret indtil videre.

Og det er samtidig en erfaren københavnerpolitiker, som nu holder fri fra sine hverv.

Ninna Hedeager Olsen kom ind i Borgerrepræsentationen i 2013.

Fem år senere overtog hun posten som teknik- og miljøborgmester efter partifællen Morten Kabell. Det er et hverv, der placerer hende i en central position, når det gælder byens udvikling.

Men den har også givet ridser i den røde lak: Forvaltningen har fyret to fremtrædende ledere på grund af alvorlige fejltrin i blandt andet opkrævninger til boligejere for renhold af fortovene.

Der har også været problemer med byggesagsgebyrer, der viste sig at være for høje og med en enhedschef, der blev smidt på porten efter at have lavet en gusten aftale med en ejendomsmægler til gengæld for at give en byggetilladelse.

Støtte til palæstinenserne

Enhedslistepolitikeren er uddannet fra RUC i arbejdsmiljøstudier og har blandt andet fokuseret på aktionsforskning ved at studere de palæstinensiske fagforeningers indsats og metoder. Det førte hende til otte måneders arbejde i Ramallah på Vestbredden og resulteret i en brændende interesse for palæstinensernes forhold - en interesse, der blandt andet har fået hende til at deltage som såkaldt fredsvagt i regionen.

Hedeager har også arbejdet som lektor på Professionshøjskolen Metropol som underviser i organisationsteori og samfundsfag. Før færdiggørelsen af sin uddannelse blev det også til nogle år som cykelbud, tillidsmand og aktiv i det daværende SiD.

Som borgerrepræsentant har hun især fokuseret på boliger, der er til at betale for almindelige københavnere, på behandlingen af byens svageste og på miljøet i byen.

Ninna Hedeager er opvokset i Hammerum nær Herning, men rykkede i 2001 til hovedstaden og bor i dag på Nørrebro.