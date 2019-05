Politiet har kun fået få reaktioner efter drab på gaden i København Gravid kvinde så sin mand blive skudt ned på Helgolandsgade. Efterforskere arbejder med flere teorier.

I sagen om nedskydningen af en 39-årig mand på åben gade i København har efterforskerne foreløbig ikke set en skov af hjælpende hænder fra offentligheden.

»Vi har fået fire henvendelser, siger vicepolitiinspektør Brian Belling torsdag formiddag.

»Vi er fortsat meget interesseret i at modtage oplysninger«, tilføjer han.

Forbrydelsen skete tirsdag eftermiddag på Helgolandsgade på Vesterbro i København.

Uden at sige et ord steg en maskeret mand ud af en bil, gik direkte hen til den 39-årige og affyrede flere skud mod ham. Blandt vidnerne på gaden var mandens gravide kæreste. Afstanden mellem drabsmanden og offeret var under en meter.

Den maskerede mand flygtede i en sort Audi A4. Den blev senere tirsdag - cirka klokken 14.40 - fundet brændende i et markområde i Sengeløse ved Taastrup. Bilen udbrændte ved Klevehøjvej og Bondehøjvej.

Hvem har set nogen sætte sig ind i en anden bil

Efterforskerne i Københavns Politi håber at få oplysninger fra folk, der var i dette område i tidsrummet mellem klokken 13 og 14.45.

For eksempel er det meget interessant, hvis nogen har set to eller flere personer stige ind i en anden bil. Det er muligt, at drabsmanden og en eller flere andre fortsatte flugten ved at køre op på Holbækmotorvejen.

Men politiet vil også gerne høre fra folk, der lagde mærke til den sorte Audi før og efter drabet på Vesterbro og Frederiksberg. På nummerpladen stod CE 51 588.

»Vi arbejder med flere mulige teorier om motivet«, siger vicepolitiinspektør Brian Belling fra Københavns Politi.

Offeret boede ikke på Vesterbro, oplyser han.

»Vores formodning er, at drabet foregik et tilfældigt sted, men at offeret ikke var tilfældigt«, siger efterforskningslederen.

ritzau