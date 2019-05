Mand er i kritisk tilstand efter knivstikkeri i København

En mand er fredag aften bragt til Rigshospitalet i kritisk tilstand efter et knivstikkeri nær Vesterport Station.

Det oplyser Kenneth Jensen, der er central efterforskningsleder ved Københavns Politi.

»Klokken 22.58 får vi får en anmeldelse om noget tumult mellem to grupper af personer ved Vester Farimagsgade og Kampmannsgade. Det er tilsyneladende i den forbindelse, at personen bliver ramt af et knivstik«, siger efterforskningslederen.

På operationsbordet

Et vidne har fortalt, at den sårede person blev bragt til Rigshospitalet af et civilt køretøj.

»Vi har talt med chaufføren af bilen og er stadig i gang med efterforskningen på gerningsstedet«, siger Kenneth Jensen kort efter midnat.

Efterforskningslederen kan indtil videre ikke oplyse andet om den forurettede person, end at der er tale om en 'yngre mand'.

»Den seneste melding, jeg har fået fra Rigshospitalets traumeafdeling, er, at han er på operationsbordet og hans tilstand er kritisk«.

ritzau