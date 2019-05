Halvdelen af Mjølnerparken skal sælges, men oprøret slår ud i lys lue

Vores boligselskab bruger udemokratiske midler for at få solgt almene boliger til private udlejere, mener beboervalgte i nørrebroghetto.

Boligselskabet Bo-Vitas plan om at sælge halvdelen af de almene familieboliger i ghettoområdet Mjølnerparken i København til private investorer for at få udskiftet en stor del af beboerne står nu over for politisk godkendelse på rådhuset, men et internt opgør blusser samtidig op og skaber ny uro om salget.