Nørrebros cykelpige forsvinder alligevel Beboere skal have franske altaner

KOMMUNAL KUNST

I begyndelsen af 1990’erne ville Københavns Kommune udsmykke byen.

Derfor blev der givet støtte til kunst på byens gavle.

En af dem ligger på Nørrebrogade, hvor den finske Seppo Mattinen fik til opgave at udsmykke muren.

Han tog ud for at bese stedet og blev bjergtaget af de mange cyklister. Derfor valgte han at hylde cykelkulturen med et maleri af en cyklende kvinde, ’Cykelpigen’.

Værket blev indviet af kulturborgmester Tom Ahlberg den 21. oktober 1991.

At gavlen ved Nørrebrogade 16 er fri skyldes, at det fem etager høje varehuset Bulldog blev stukket i brand under generalstrejken i 1944, fordi indehaveren var tyskvenlig.

