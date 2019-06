Tag med til den lukkede ø: Her ligger 70 millioner sprængfarlige liter brændstof i vejen for 15.000 nye boliger

Mange ser Benzinøen ved Amagers kyst ud af øjenkrogen. For det er ikke et tiltalende syn med kæmpetanke med højeksplosive brændstoffer så tæt på København. Hidtil er det gået, fordi øen lå i god afstand fra de fleste borgeres hverdag., Men nu nærmer storbyen sig, og kan havremælkskaffe og daginstitutioner kombineres med højoktanbenzin og diesel? Politikerne bremser for første gang udbygning af Benzinøen, og det har fået et advokatfirma til at true de folkevalgte på deres egen pengepung. Politiken har besøg den lukkede ø, hvor der ikke må springe for mange gnister.