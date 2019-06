Københavns børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) har et mål om færre daginstitutioner med røde anmærkninger – og forældrene skal vide, præcis hvordan deres børns institution har det

Du kommer nu med en plan for at styrke institutioner i nød. Er det fordi TV 2’s udsendelse var en øjenåbner for dig?